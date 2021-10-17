網傳國6加強夜間流動測速？ 國道警方回應了

有網友PO文指近來國道6號東行線國姓2號至埔里隧道間的路段有夜間流動測速。（記者佟振國攝）

2021/10/17 15:06

〔記者佟振國／南投報導〕國道6號夜間、清晨時段車流較少，駕駛人不免會違規超速，最近即有網友在臉書社團PO文，表示晚間在東行線國姓北山路段被拍，也是第一次發現有流動測速，引起網友討論，慘呼「剛領的5倍券秒變2倍券，甚至白領了」，而國道警方也證實確有編排相關勤務，提醒民眾夜間行車有視距問題，切莫因車少而貪快多踩油門，危及行車安全。

國道6號速限從90公里放寬為100公里已行之多年，但在車流較少的時段，駕駛人仍不免多踩一下油門而違規超速，洪姓民眾則是在埔里的臉書社團PO文，表示在國6台中往埔里方向，出第2個隧道不遠處，25.8K至26K處有流動測速照相，這一段完全沒路燈，在暗處未開燈偷拍，事後回放行車記錄器的影片確定被拍，後面接著又有人被拍，第一次發現這路段有流動測速，大家要注意，以免多踩油門而超速。

PO文也引起網友熱議，「夭壽，剛才經過看到黑暗中些微紅光，有降速，不知道來不來得及？」、「才剛完5倍券，如果被罰3000，就只剩2倍券了，如果超速更多就全數充公！」，「還有在雙冬路段的路橋上，不時有抓超速及未保持安全車距的」。

也有「苦主」PO出罰單照片，「在東行線的東草屯路段，9月初就有流動測速，5000元飛了」，也有網友提醒原PO調出行車記錄器，確認警方是否在測速點前設立警示牌，否則可以提出申訴。

國道7隊則回應原本就有編排相關的取締超速勤務，並依取締超速流程、規範辦理，提前設置告示牌，人員、車輛、設備均在公務停車彎內，勤務目的主要希望民眾避免超速，以策安全，尤其夜間時段視線不良，或是天雨、濃霧等，都會影響駕駛人的視距，若車速過快，反應不及，更加危險，保持安全車速、車距最重要。

洪姓民眾指15日晚間經過國6東行線出國姓2號隧道後，疑有國道員警進行機動測速取締。（圖由洪姓民眾提供）

洪姓民眾指國道6號東行線的公務避車內就是警方執行機動測速照相的地點。（圖由洪姓民眾提供）

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