毛小孩代駕？狗頭、前肢露車外 開車兜風「超毋湯」

有駕駛開車行經省道台16線，竟讓寵物狗坐在駕駛座，且狗頭、前肢全露在車外，警方指出，開車載運人客不穩妥，行駛顯有危險，可處3000至1萬8000元罰鍰。（記者劉濱銓翻攝）

2021/10/17 11:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線南投集集路段，昨（16日）有駕駛開車時，竟讓寵物狗待在駕駛座，且狗兒的頭與前肢全露在車外，乍看彷彿毛小孩「代駕」開車兜風，行經的用路人看到超傻眼，直呼「毋湯」，對此，集集警方表示，載運人客不穩妥，行駛顯有危險，依法可處3000至1萬8000元罰鍰，並提醒罰錢事小，若寵物影響行車造成車禍，甚至殃及他人，就不是罰錢可解決了。

民眾表示，昨從南投市前往集集鎮，行經台16線集集攔河堰路段，赫見一輛轎車的駕駛座竟坐著一隻狗，且狗的頭與前肢全露在車窗外，當下看到超傻眼，由於該路段是通往水里、信義及日月潭等景點的重要道路，不僅車流量大，車速還不慢，若狗狗被往來車輛嚇到，影響到駕駛操控，甚至造成車禍事故，後果不堪設想。

集集警方指出，依據道路交通管理處罰條例，汽車載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處3000至1萬8000元罰鍰，由於寵物坐車嚴禁頭與肢體露在車外，坐在車內也應繫妥，避免在車廂亂竄，也不應坐在駕駛座影響行車，呼籲民眾開車務必遵守規定，以免發生事故，維護自身與他人安全。

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