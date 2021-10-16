疫後拚振興！特生「虎里賀」市集吸客 集集農產快閃巡迴開跑

集集鎮公所與特生中心合辦「虎里賀」市集，結合石虎保育與農產推廣，並宣布「蕉個朋友吧」集集農產快閃市集開跑。（記者劉濱銓攝）

2021/10/16 17:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕疫情持續穩定，加上五倍券已上路，集集鎮公所為提振疫情後的農產消費，今下午與集集特生中心合辦「虎里賀」市集，並宣布集集鎮「蕉個朋友吧」農產快閃活動開跑，吸引1000多人參加，透過集集在地盛產山蕉、火龍果等特產，集結周邊鄉鎮農作，讓到訪的遊客體驗在地新鮮蔬果，促進消費以嘉惠農業與觀光。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮是石虎重要棲地之一，知名的特生中心也位在集集，為推廣保育與在地農業，便與特生合辦「虎里賀」市集，透過石虎保育大使「阿虎」的趣味宣導，讓大小朋友了解淺山地區的保育重要性，再結合石虎友善農作，進而達到生產與生態的平衡。

另外，為提振先前因疫情受影響的集集農產銷售，今也同步舉辦「蕉個朋友吧」集集快閃市集，將在地知名的山蕉、火龍果特產，直接搬到市集讓民眾免費品嘗，進而刺激銷售，不僅擴大農產知名度，也能讓農友直接受惠，之後在南投、集集、埔里、草屯、魚池共計有7場快閃活動，盼讓各地景點的民眾都能品嘗到集集優質農特產。

特生中心表示，原先受疫情影響，還在研議「虎里賀」市集是否要停辦，幸好之後疫情趨緩，才決定活動照常舉行，此次活動吸引1000多人參加，市集主打手做、創意與友善農業，盼到此的遊客都能在逛市集的過程中，認識生態保育的重要性。

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