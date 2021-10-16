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    首頁　>　南投縣

    揪甘心！台灣希望義工團上百人 整修21年組合屋菩提長青村

    南投縣埔里鎮菩提長青村於921震災隔年即成立，至今已屆滿21年。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮菩提長青村於921震災隔年即成立，至今已屆滿21年。（記者佟振國攝）

    2021/10/16 15:10

    〔記者佟振國／南投報導〕成立已屆滿21年的南投縣埔里鎮菩提長青村，由於組合屋的建築材料年久失修，已影響長輩們的居住安全，上百位來自全台各地的社團法人台灣希望義工團志工，今天一早齊聚菩提長青村展開全面大翻修，加強屋頂防漏、更新龜裂破損洗臉台及水電、熱水器瓦斯管線等，重陽節剛過，也算是送給長輩最實用的大禮。

    菩提長青村位於埔里鎮籃城里中正路旁，佔地約1公頃，921大地震後隔年即落成，安置災後無家可歸的弱勢獨居老人，由王子華、陳芳姿義務擔任村長，連同安置受顧的長輩都沒有血緣關係 ，但彼此互助包容，逐漸發展一個似家且適合老人居住的場域，如今已屆滿21年，現由國立暨南國際大學以現況承租方式向台糖租用，持續在社福領域發揮功能。

    但原有組合屋等硬體設施年久失修，村長陳芳姿說，屋頂經常下雨就漏水，廁所的陶瓷洗手台馬桶水箱受損龜裂，都有爆裂傷人危險，電力、排水及熱水器瓦斯管線老舊也有待更新，堪稱是不小的工程。

    社團法人台灣希望義工團理事長尤瑞豊表示，得知菩提長青村的需求後，3個月前即著手規劃，募集設備、經費、志工人力，包括成霖、岳騰興業等企業捐贈現金、建材，在疫情趨緩後終能成行，來自全台各地的上百位志工，清晨6點30分就已在菩提長青村集結完畢，立即依照專業分工動起來，暨大的青年學子也利用假日來協助整理環境。

    像是棘手的屋頂漏水問題，必須先修剪房屋四周的樹木，並清除上方堆積的陳年枝葉與橫生的藤蔓，清除完成後再噴上防鏽、防漏漆，得歷經多道工序，廁所洗手台、馬桶水箱也更換不鏽鋼、塑膠材質，老舊電線、排水管及熱水器零件也全面檢修換新，要讓長輩住得安全、便利。

    義工團除了整修組合屋，還準備豐盛食材為長輩們義煮，義工與長輩共享美味佳餚，讓今天的菩提長青村人氣滿滿，笑聲不斷。

    社團法人台灣希望義工團動員上百位志工為菩提長青村修繕組合屋。（記者佟振國攝）

    社團法人台灣希望義工團動員上百位志工為菩提長青村修繕組合屋。（記者佟振國攝）

    菩提長青村組合屋屋頂漏水，志工在清除屋頂雜物與清洗後，再噴上防鏽、防漏漆。（記者佟振國攝）

    菩提長青村組合屋屋頂漏水，志工在清除屋頂雜物與清洗後，再噴上防鏽、防漏漆。（記者佟振國攝）

    台灣希望義工團也為菩提長青村長輩義煮，志工、長輩開心共餐話家常。（記者佟振國攝）

    台灣希望義工團也為菩提長青村長輩義煮，志工、長輩開心共餐話家常。（記者佟振國攝）

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