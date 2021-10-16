台16線又見砂石車「偷跑」警凌晨埋伏逮3駕駛

省道台16線南投集集、水里路段，又出現砂石車於禁駛時段「偷跑」，警方展開拂曉埋伏，查獲3輛砂石車違規，均依法開罰。（記者劉濱銓翻攝）

2021/10/16 13:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線是南投縣往來集集、水里重要道路，同時也是砂石車通行要道，惟近期頻傳砂石車凌晨「偷跑」，往來行車噪音影響沿路居民安寧，集集警分局為此拂曉埋伏，並於清晨4到6點當場活逮3輛砂石車於禁駛時段「偷跑」，全都依法開單，可處900至1800元罰鍰，警方除持續攔查勤務，也要求業者工會自律，杜絕損人不利己的「偷跑」情事發生。

集集警方表示，台16線深夜10點至隔日清晨6點，為砂石車禁駛時段，目的是避免大車凌晨行駛時，影響居民安寧，惟近期接獲民眾反映，指出該路段又出現砂石車「偷跑」，為此特別在凌晨4到6點展開埋伏攔查，當場查獲3輛砂石車違規，並依法開單告發。

警方說，砂石車為多跑幾趟車，不惜凌晨就開著空車沿台16線前往砂石場，但卻影響到沿線居民的安寧與睡眠品質，甚至有些砂石車因凌晨人車都少，就出現超速情況，一旦發生交通事故，後果往往不堪設想，才會規劃取締勤務，防止業者違規「偷跑」。

另外，現也與砂石車業者工會溝通，要求約束所屬司機員，切勿在禁駛時段上路，以免影響到居民，若攔查到還會被開單處罰，害人害己，得不償失。

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