尷尬！錄影取締亂丟垃圾 露鳥的、全裸的亂入
2021/10/16 09:44
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所為維護市區道路整潔，自9月起在鎮內民眾經常投訴反映的髒亂點架設監視器，已經錄影告發取締民眾亂丟垃圾行為，但也出現若干尷尬畫面，有人三更半夜四下無人時脫褲露鳥，甚至還全裸亂入，令人傻眼，這些行為雖無關廢棄物清理法不罰，但在舉頭三尺遍布監視器的年代，自身行為還是得小心為妙。
埔里鎮杷城排洪道沿途過去常有民眾亂丟垃圾，以為垃圾被水帶走就沒事了，也導致排洪道一度成為「露天垃圾場」，去年起公所清潔隊在沿途架設監視器，以車追人方式取締亂丟垃圾行為。
除了杷城排洪道，目前包括中正市場、南安路、南環路及國道6號埔里交流道防汛道路等民眾常反映投訴的髒亂點，也採取架設固定式監視器，錄影取締亂丟垃圾的汽、機車駕駛人，自9月起，清潔隊還添購2部機動錄影設備，可隨時更換取締路段，駕駛人若被拍到違規，依廢棄物清理法，荷包恐失血1200元至6000元。
但也出現若干溫馨及令人尷尬的畫面，有熱心民眾自備鐵夾，騎機車沿著防汛道路撿拾垃圾，令隊員十分感動，也有民眾不知有監視器，三更半夜無人之際脫褲露鳥，甚至全裸亂入，令人傻眼，但這些行為無關廢棄物清理法不罰，畫面也當即刪除，但還是提醒民眾處於「人在做，監視器在看」的現今，還是得當心自身行為全被拍光光。