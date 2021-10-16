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    首頁　>　南投縣

    尷尬！錄影取締亂丟垃圾 露鳥的、全裸的亂入

    舉頭三尺有監視器！埔里鎮公所實施錄影取締民眾亂丟垃圾行為，機車騎士隨手將垃圾丟路邊，行為全被拍下。（記者佟振國翻攝）

    舉頭三尺有監視器！埔里鎮公所實施錄影取締民眾亂丟垃圾行為，機車騎士隨手將垃圾丟路邊，行為全被拍下。（記者佟振國翻攝）

    2021/10/16 09:44

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所為維護市區道路整潔，自9月起在鎮內民眾經常投訴反映的髒亂點架設監視器，已經錄影告發取締民眾亂丟垃圾行為，但也出現若干尷尬畫面，有人三更半夜四下無人時脫褲露鳥，甚至還全裸亂入，令人傻眼，這些行為雖無關廢棄物清理法不罰，但在舉頭三尺遍布監視器的年代，自身行為還是得小心為妙。

    埔里鎮杷城排洪道沿途過去常有民眾亂丟垃圾，以為垃圾被水帶走就沒事了，也導致排洪道一度成為「露天垃圾場」，去年起公所清潔隊在沿途架設監視器，以車追人方式取締亂丟垃圾行為。

    除了杷城排洪道，目前包括中正市場、南安路、南環路及國道6號埔里交流道防汛道路等民眾常反映投訴的髒亂點，也採取架設固定式監視器，錄影取締亂丟垃圾的汽、機車駕駛人，自9月起，清潔隊還添購2部機動錄影設備，可隨時更換取締路段，駕駛人若被拍到違規，依廢棄物清理法，荷包恐失血1200元至6000元。

    但也出現若干溫馨及令人尷尬的畫面，有熱心民眾自備鐵夾，騎機車沿著防汛道路撿拾垃圾，令隊員十分感動，也有民眾不知有監視器，三更半夜無人之際脫褲露鳥，甚至全裸亂入，令人傻眼，但這些行為無關廢棄物清理法不罰，畫面也當即刪除，但還是提醒民眾處於「人在做，監視器在看」的現今，還是得當心自身行為全被拍光光。

    有熱心民眾自備鐵夾、垃圾袋，沿著埔里防汛道路撿拾垃圾。（記者佟振國翻攝）

    有熱心民眾自備鐵夾、垃圾袋，沿著埔里防汛道路撿拾垃圾。（記者佟振國翻攝）

    埔里鎮公所清潔隊目前在國道6號埔里交流道防汛道路等髒亂點進行固定式與機動錄影取締亂丟垃圾行為。（記者佟振國攝）

    埔里鎮公所清潔隊目前在國道6號埔里交流道防汛道路等髒亂點進行固定式與機動錄影取締亂丟垃圾行為。（記者佟振國攝）

    架設在道路旁路燈桿上的灰色盒子就是監視器，還可隨時更換地點。（記者佟振國攝）

    架設在道路旁路燈桿上的灰色盒子就是監視器，還可隨時更換地點。（記者佟振國攝）

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