南投縣路邊停車收費 縣府：自治條例年底送議會審議明年7月實施

草屯鎮太平路上的路邊汽車停車格，幾乎整天都是停滿狀態。（記者陳鳳麗攝）

2021/10/15 23:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市、草屯鎮等南投縣4大市鎮市區停車困難，違規停車情況嚴重，民眾催促實施市區路邊停車格收費多年仍未實施，南投縣府工務處表示，縣府邀集各公所討論後制訂路邊停車收費自治條例，因細節還在修改中，因此還未送縣務會議討論，但一定會在年底送縣議會審議，若審議通過，最快明年7月可實施，屆時草屯、南投、埔里就可規畫市區收費停車格，而其他鄉鎮則規畫在風景區附近劃設收費停車格。

南投縣的草屯鎮、南投市和埔里鎮，市區停車困難，民眾檢舉交通違規案件之多，位居全縣前三名，檢舉案件中以違規停車占大宗，以草屯鎮為例，違停就占了7成，在地民眾認為，市區停車位少，即使畫設路邊停車格，也因不收費遭少數人長期佔用，到市區購物辦事的民眾貪圖方便或省時間，便會有併排停車、紅線或路口違停…等違規情況而遭檢舉，因此市區趕快實施路邊停車格收費，才能減少違規停車件數。

草屯、南投民眾期盼路邊停車格收費多年，南投縣府終於在今年著手訂定路邊停車收費自治條例，且在防疫三級警戒前，就邀集各鄉鎮市公所開會，討論該自治條例內容，惟至今過了5個月，自治條例還未送縣務會議討論。

南投縣府工務處長陳錫梧表示，南投縣是全台最後一個訂路邊停車收費自治條例的縣市，但因有些單位對收費的看法不一，因此細節還在修改中，會儘快完成各條文內容，應該會在年底前送縣議臨時會審議，若一切順利的話，希望能如預定的時程，在明年7月實施。

陳錫梧也說，草屯鎮、南投市和埔里鎮都贊成實施路邊停車格收費，竹山鎮則認為市區道路太狹不適合畫設停車格，傾向不實施收費。而其他9個鄉鎮中，除了中寮鄉和國姓鄉外，原則上都會先在風景區周邊道路實施路邊停車格收費。

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