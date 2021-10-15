為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投縣路邊停車收費 縣府：自治條例年底送議會審議明年7月實施

    草屯鎮太平路上的路邊汽車停車格，幾乎整天都是停滿狀態。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮太平路上的路邊汽車停車格，幾乎整天都是停滿狀態。（記者陳鳳麗攝）

    2021/10/15 23:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市、草屯鎮等南投縣4大市鎮市區停車困難，違規停車情況嚴重，民眾催促實施市區路邊停車格收費多年仍未實施，南投縣府工務處表示，縣府邀集各公所討論後制訂路邊停車收費自治條例，因細節還在修改中，因此還未送縣務會議討論，但一定會在年底送縣議會審議，若審議通過，最快明年7月可實施，屆時草屯、南投、埔里就可規畫市區收費停車格，而其他鄉鎮則規畫在風景區附近劃設收費停車格。

    南投縣的草屯鎮、南投市和埔里鎮，市區停車困難，民眾檢舉交通違規案件之多，位居全縣前三名，檢舉案件中以違規停車占大宗，以草屯鎮為例，違停就占了7成，在地民眾認為，市區停車位少，即使畫設路邊停車格，也因不收費遭少數人長期佔用，到市區購物辦事的民眾貪圖方便或省時間，便會有併排停車、紅線或路口違停…等違規情況而遭檢舉，因此市區趕快實施路邊停車格收費，才能減少違規停車件數。

    草屯、南投民眾期盼路邊停車格收費多年，南投縣府終於在今年著手訂定路邊停車收費自治條例，且在防疫三級警戒前，就邀集各鄉鎮市公所開會，討論該自治條例內容，惟至今過了5個月，自治條例還未送縣務會議討論。

    南投縣府工務處長陳錫梧表示，南投縣是全台最後一個訂路邊停車收費自治條例的縣市，但因有些單位對收費的看法不一，因此細節還在修改中，會儘快完成各條文內容，應該會在年底前送縣議臨時會審議，若一切順利的話，希望能如預定的時程，在明年7月實施。

    陳錫梧也說，草屯鎮、南投市和埔里鎮都贊成實施路邊停車格收費，竹山鎮則認為市區道路太狹不適合畫設停車格，傾向不實施收費。而其他9個鄉鎮中，除了中寮鄉和國姓鄉外，原則上都會先在風景區周邊道路實施路邊停車格收費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投、草屯、埔里路邊停車格收費再等等 最快明年7月實施
    2021/08/01 21:55

    南投、草屯、埔里路邊停車格收費再等等 最快明年7月實施
    全台唯一路邊停車未收費！南投縣長鬆口：想收的鄉鎮來討論
    2021/04/13 19:49

    全台唯一路邊停車未收費！南投縣長鬆口：想收的鄉鎮來討論

    新北親民房價 這案宜居也親綠意
    市區停車難 草屯鎮路邊停車格收費有影了！
    2019/10/28 21:47

    市區停車難 草屯鎮路邊停車格收費有影了！

    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播