傳承賽德克族織布技藝 「人間國寶」張鳳英新書發表

賽德克族編織藝術家張鳳英示範編織技法。（南投縣文化局提供）

2021/10/15 17:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣仁愛鄉賽德克族編織藝術家張鳳英，因從小跟著外婆張玉英、媽媽張貴珠學習織布技藝，獲文化部認證為賽德克族「Gaya tminun傳統織布」重要工藝保存者，入選為今年度的「人間國寶」，南投縣政府文化局特別將張鳯英承襲這項工藝過程編纂成「三代織女-一個賽德克家族的技藝與記錄」一書，15日舉辦新書發表會，同時展示賽德克族傳統織布工藝原鄉傳習成果，盼讓外界了解賽德克族精湛的織布技藝水平及文化，得以將這項工藝繼續傳承並發揚光大。

「賽德克族傳統織布工藝─puniri（輕佻）技法」，早在2012年即被縣政府文化局公告登錄為無形文化資產，最大特色是織出來的布很有立體感且有層次，運用經線包著緯線織，可以織出菱形、山形、豆紋等紋路，每個圖案都富含原住民族群文化意義和信仰內涵。

南投縣文化局指出，來自仁愛鄉中原部落的張鳳英，從小跟著外婆張玉英及媽媽張貴珠學習賽德克族傳統織布技藝，邊學邊問，邊用圖形或文字記錄下來，再慢慢自己鑽研進而創新，今年入選為「人間國寶」，其先生曹立法收集這段承襲過程資料撰寫成文章，由文化局委託雲林科技大學黃世輝老師團隊協助編纂成書。

此外，文化局為讓縣內傳統藝術表演團體能自行織作表演服飾，也媒合張鳳英與表演團體辦理賽德克族傳統織布工藝傳習，即日起至11月3日在文化局進行成果展示。

南投縣仁愛鄉賽德克族編織藝術家張鳳英（右）傳承媽媽張貴珠（左）的技藝。（記者張協昇攝）

南投文化局出版「三代織女-一個賽德克家族的技藝與記錄」新書。（記者張協昇攝）

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