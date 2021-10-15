日月潭驚見遙控車輾草皮 竟是「機器人」在除草

日月潭向山遊客中心驚見「遙控車」輾壓草皮，原來是日管處進行「除草機器人」測試。（記者劉濱銓攝）

2021/10/15 15:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭知名景點向山遊客中心，廣場與周邊草地是遊客拍照打卡熱點，近期卻出現「遙控車」在廣場草皮輾壓逛大街，引發民眾好奇，原來是日管處正在進行「除草機器人」測試，由於遊客中心腹地廣闊，除草工作吃重，使用機器人可隨時進行草皮養護，節省人力與調度上的困擾，如評估成效不錯，就會引進使用。

日管處表示，向山遊客中心除了建築本體與停車場，其餘範圍幾乎都是草地，過去為養護草皮，維持綠草一定高度，都必須雇工進行除草，但因夏季容易下雨，草皮生長快速，必須經常除草，另因遊客中心還有廁所、水池等諸多公共空間需要維護，使得人力調度上有時較為吃緊，容易造成草皮生長過高，影響景觀環境。

今年則首度引進「除草機器人」在向山測試效能，測試時都吸引不少遊客目光，由於機器人運行時會使用割草刀，為避免碰觸到民眾，機器人還配有雷達偵測，避免撞到人，而機身也張貼「公務執行除草中」的告示，提醒遊客切勿靠近。

除草機器人運行方式猶如「掃地機器人」，係在一定範圍內行走除草，因此只要設定好區域，就不會越界亂跑，下毛毛雨的天氣也可以使用，惟機器人移動定位是使用GPS衛星訊號，若雲層太厚才可能干擾到運轉，截至目前運作都正常，未來可望引進採用。

日管處引進除草機器人測試效能，只要以GPS設定範圍，就不會超出範圍越界亂跑。（記者劉濱銓攝）

日管處引進除草機器人測試效能，機身貼有「公務執行除草中」告示，提醒遊客切勿靠近。（記者劉濱銓攝）

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