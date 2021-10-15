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    首頁　>　南投縣

    圓規大雨圍困3天 南三段7山友獲空勤解危

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，直到天氣趨穩才由空勤直升機載運下山。（記者劉濱銓翻攝）

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，直到天氣趨穩才由空勤直升機載運下山。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/10/15 15:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日前圓規颱風外圍環流大雨重創東台灣與山區，位在南投、花蓮交界的南三段丹大溪源營地，也有7名山友因大雨溪水暴漲，從本月12日被圍困到14日，其中還有1名山友稍微失溫，今空勤總隊評估天候狀況許可，出動直升機前往營地馳援，順利將7名山友全數載運下山，獲救人員均安。

    南投縣消防局指出，12日清晨接獲一支南三段7人登山隊報案，該隊7日從花蓮瑞穗入山，預計15日由南投郡大林道下山，56歲鄢姓領隊以衛星電話報案指出，因受颱風外圍環流大雨影響，7人受困丹大溪源營地，雖人員無虞，但仍盼搜救人員能協助脫困。

    消防局說，當下獲報礙於天候不佳，空勤直升機無法到場空勘確認狀況，便先派出5名地面部隊從信義前往山區，由於路程需5天，期間也不斷與登山隊的地面聯絡人確認山友狀況，並於隔天（13日）再派2名山搜義消冒雨攜帶物資前往支援。

    直到昨（14日）才終於和鄢姓領隊取得聯繫，鄢男稱山區雨勢大，從11日凌晨起都沒停過，且丹大溪源營地兩邊溪水過不去，導致7人依然受困，其中有1名隊員稍微失溫，其餘狀況尚可，糧食飲水可撐2天。

    在確認7名山友狀況後，今早也向空勤申請直升機，於8點25分在丹大溪源營地搭載7名登山客，近9點降落竹山消防訓練中心，完成救援任務，並通知2支地面部隊返回。

    消防局提醒，近期山域事故不斷，造成消防人員疲於奔命，呼籲山友登山前隨時注意未來登山地點天候狀況，手機也可先下載「119報案APP」，前往沒有通訊信號的高難度百岳時，務必租借衛星電話，以利報案時可讓消防人員獲知待救者座標。

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，直到天氣趨穩才由空勤直升機載運下山。（記者劉濱銓翻攝）

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，直到天氣趨穩才由空勤直升機載運下山。（記者劉濱銓翻攝）

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，南投縣消防局派出地免搜救人員前往馳援。（記者劉濱銓翻攝）

    一支攀登南三段的7人登山隊，因圓規颱風外圍環流大雨被迫受困3天，南投縣消防局派出地免搜救人員前往馳援。（記者劉濱銓翻攝）

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