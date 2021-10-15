「親愛愛樂」疫情後首場售票演出 一張照讓粉絲紛喊「加油」

王子建老師幽默的說，自己穿越時空拍了16日演出現場的未來照，結果是觀眾席空無一人，讓粉絲頗為心疼。（圖擷自親愛愛樂臉書粉專）

2021/10/15 13:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2017年在維也納參加國際青少年音樂節，獲得弦樂合奏冠軍的「親愛愛樂」，疫情平穩後首場售票演出留給家鄉南投縣，16日晚間在南投縣文化局演藝廳演出《Lawa的彩虹橋》，防疫考量座位採梅花座，且只能線上購票，全心帶領樂團的陳珮文、王子建老師不好意思催票，但是王子建不忘幽默的說拍了16日演出現場的未來照，那是空無一人的觀眾席，讓好友們不斷為樂團高喊「加油」。

將不懂五線譜、不敢奢望學音樂的部落孩子，從製琴到拉琴，並組成「親愛愛樂」樂團，「親愛愛樂」的音樂感動很多人，也曾在國際青少年音樂節獲得弦樂合奏冠軍，因為疫情打亂了演出計畫，今年原本下半年要巡迴演出4場《Lawa的彩虹橋》，但取消到只剩明天（16日）晚間在南投縣文化局演藝廳的一場。

長時間的防疫三級、二級警戒，很多人還未恢復正常生活，也還未想到回到音樂廳聆賞音樂表演，「親愛愛樂」明天的演出票房大受影響，一向幽默風趣的王子建就說，他穿越時空拍了一張16日演出現場的未來照，今天「親愛愛樂」粉專小編PO出這張未來照，原來是空無一人的觀眾席，讓樂團的粉絲大感心疼。

因為防疫考量，現場採梅花座，只有300多個座位，且不現場賣票，都要在演出前上網購票，網址：https://www.opentix.life/event/1380358193277878276。

親愛愛樂前年9月在台中中山堂的演出，叫好也叫座。（記者陳鳳麗攝）

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