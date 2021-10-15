為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    「親愛愛樂」疫情後首場售票演出 一張照讓粉絲紛喊「加油」

    王子建老師幽默的說，自己穿越時空拍了16日演出現場的未來照，結果是觀眾席空無一人，讓粉絲頗為心疼。（圖擷自親愛愛樂臉書粉專）

    王子建老師幽默的說，自己穿越時空拍了16日演出現場的未來照，結果是觀眾席空無一人，讓粉絲頗為心疼。（圖擷自親愛愛樂臉書粉專）

    2021/10/15 13:00

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕2017年在維也納參加國際青少年音樂節，獲得弦樂合奏冠軍的「親愛愛樂」，疫情平穩後首場售票演出留給家鄉南投縣，16日晚間在南投縣文化局演藝廳演出《Lawa的彩虹橋》，防疫考量座位採梅花座，且只能線上購票，全心帶領樂團的陳珮文、王子建老師不好意思催票，但是王子建不忘幽默的說拍了16日演出現場的未來照，那是空無一人的觀眾席，讓好友們不斷為樂團高喊「加油」。

    將不懂五線譜、不敢奢望學音樂的部落孩子，從製琴到拉琴，並組成「親愛愛樂」樂團，「親愛愛樂」的音樂感動很多人，也曾在國際青少年音樂節獲得弦樂合奏冠軍，因為疫情打亂了演出計畫，今年原本下半年要巡迴演出4場《Lawa的彩虹橋》，但取消到只剩明天（16日）晚間在南投縣文化局演藝廳的一場。

    長時間的防疫三級、二級警戒，很多人還未恢復正常生活，也還未想到回到音樂廳聆賞音樂表演，「親愛愛樂」明天的演出票房大受影響，一向幽默風趣的王子建就說，他穿越時空拍了一張16日演出現場的未來照，今天「親愛愛樂」粉專小編PO出這張未來照，原來是空無一人的觀眾席，讓樂團的粉絲大感心疼。

    因為防疫考量，現場採梅花座，只有300多個座位，且不現場賣票，都要在演出前上網購票，網址：https://www.opentix.life/event/1380358193277878276。

    親愛愛樂前年9月在台中中山堂的演出，叫好也叫座。（記者陳鳳麗攝）

    親愛愛樂前年9月在台中中山堂的演出，叫好也叫座。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「親愛愛樂」師生巧手做口罩套 搶購一空
    2020/02/18 20:02

    「親愛愛樂」師生巧手做口罩套 搶購一空
    行腳開演奏會 7天走90公里 原民孩子不喊累
    2020/02/10 05:30

    行腳開演奏會 7天走90公里 原民孩子不喊累

    大安區這總價 首購也買得起
    這100個孩子靠音樂會苦撐 親愛愛樂陳珮文發求助信
    2019/09/09 19:14

    這100個孩子靠音樂會苦撐 親愛愛樂陳珮文發求助信
    初一十五正常吃 「親愛愛樂」創辦人5個月減30公斤！
    2019/09/01 18:34

    初一十五正常吃 「親愛愛樂」創辦人5個月減30公斤！
    奧萬大賞楓兼做公益 志工義賣挺親愛愛樂
    2018/12/07 21:09

    奧萬大賞楓兼做公益 志工義賣挺親愛愛樂
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播