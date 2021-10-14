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    首頁　>　南投縣

    獨攀再生山至能高山失聯多日 家屬懸賞30萬元尋人

    從宜蘭到南投縣登山的楊姓男子失聯，警消12日在廬山溫泉後方馬赫坡產業道路登山口，找到楊男的轎車。（資料照）（記者陳鳳麗攝）

    從宜蘭到南投縣登山的楊姓男子失聯，警消12日在廬山溫泉後方馬赫坡產業道路登山口，找到楊男的轎車。（資料照）（記者陳鳳麗攝）

    2021/10/14 20:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕宜蘭縣楊姓男子9日獨自攀登南投縣仁愛鄉再生山至能高山，原訂11日下山卻逾時未歸，家屬12日報案救援，南投縣搜救人員今持續山上搜尋仍無所獲，家屬心急如焚已在登山臉書社團PO文懸賞30萬元，盼把握最佳救人時機，在消防搜救人員之外，同時也有山友進行搜尋，雙管齊下，以求儘速找到人。

    據了解，宜蘭楊姓男子9日向家人說要到仁愛鄉登山，他是從精英村廬山溫泉後方再生山入山，再攀登能高山，預計11日下山返家，但卻未有音訊，警消12日接獲報案後，也在廬山溫泉後方馬赫坡產業道路登山口，找到楊男的轎車。

    南投縣消防搜救隊員12日就派員上山搜尋，但山區天候不好，昨日和今日持續搜尋，但都未能聯絡上楊姓男子，且也未接觸到他，今晚搜救人員在山上紮營，明日一早會繼續搜救行動。據透露，警消搜尋過程中，曾有登山隊透露10日曾在能高南峰營地看到楊姓男子，當時他的裝備不齊全，精神似乎也沒有很好。

    楊姓男子的家屬，陸續請友人在「登山通報站」等登山臉書社團PO文，懸賞30萬元，請山友幫忙找人。家屬提供有關楊男的訊息，包括楊男9日晚間有手機移動的紀錄，最偵測移訊號時間下11日早上5點多。

    家屬也提醒願意幫忙的山友，因再生山地形險峻、多處崩塌，最好先考量自身能力，能2-3人一組，且這幾天山上天氣很不好，落石不斷，務必照顧好自身安全。

    有網友建議請家屬找協作在再生到能主段找尋，而代PO文的網友也在答復網友留友時表示，也已請認識的協作幫忙。

    有山友幫家屬在登山通報站等登山臉書社團PO文，懸賞30萬元請大家幫忙找人。（圖擷自登山通報站臉書社團）

    有山友幫家屬在登山通報站等登山臉書社團PO文，懸賞30萬元請大家幫忙找人。（圖擷自登山通報站臉書社團）

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