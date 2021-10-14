台3線汽車撞機車死亡車禍 超速汽車駕駛二審改判加重刑期

去年921發生在草屯鎮台3線（中正路）的死亡車禍，撞擊力道強大，騎士安全帽就嵌入汽車的前擋風玻璃。（民眾提供）

2021/10/14 13:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕76歲騎士去年9月21日在中油新豐加油站加油完，在南投縣草屯鎮台3線（中正路）橫越馬路時被直行汽車撞擊，撞擊力道之強老翁的安全帽還嵌入汽車前擋風玻璃，老翁送醫不治，羅姓汽車駕駛被南投地院以過失致死罪判刑4月，南投檢方上訴，台中高分院認為4個月過輕，近日銷原判決，改判羅男6個月有期徒刑。該案死者家屬另提出民事求償訴訟，仍在南投地院進行中。

這起死亡車禍發生在去年9月21日中午，當時76歲呂姓老翁騎輕型機車到草屯鎮新豐里台3線（中正路）加油站，加完油後因站外就有道路缺口，直接橫越馬路，騎到內側車道時，1部由20歲多羅姓男子駕駛的轎車從烏溪橋頭方向疾駛過來，車速頗快且未注意有機車正在橫越馬路，即與機車強力撞擊。

汽機車撞擊力道非常大，呂姓老翁的機車噴飛到數十公尺外的路邊，人飛起後趴在轎車引擎蓋再摔落，而安全帽則嵌在破裂的擋風玻璃上，令人怵目驚心，呂姓老翁傷重送醫不治。

羅姓汽車駕駛今年5月由南投地院法官以過失致死罪名判刑4月，南投檢方認為過失致死罪法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」，判4月徒刑過輕而提起上訴。

台中高分院法官在審理後認為，依車鑑會的鑑定，草屯鎮新豐里台3線（中正路）的限速60公里，而依地上兩車刮地痕判斷，羅男車速已達7、80公里，明顯超速，惟呂姓老騎士酒後騎機車，且穿越道路時疏未注意來往車輛並讓其先行，同樣有過失，惟此乃應屬民事過失相抵的範疇，不影響刑事過失行為的成立。

羅男駕車時疏未注意，貿然違規行駛以致肇事，造成被害人因傷重不治而身亡，使被害人之家屬承受喪失親人的精神上創傷與無可挽回的遺憾，犯後雖坦承犯行，然因與被害人家屬就賠償金額無法達成共識，至今未能與被害人家屬達成調解，因此撤銷原判決，改判有期徒刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。

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76歲騎士機車噴飛距事故現場約7公尺。（民眾提供）

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