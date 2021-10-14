溪頭特殊四方竹！看起來是圓的 摸起來卻是方的

溪頭自然教育園區辦公室門口種植的四方竹。（記者張協昇攝）

2021/10/14 08:02

〔記者張協昇／南投報導〕溪頭自然教育園區不但是中部避暑勝地，且動植物自然生態資源豐富，其中有一種竹子，許多遊客看到簡介後，都不禁會伸出手來摸看看，原來這種竹子名為四方竹，明明竹稈看起來和一般竹子一樣是圓筒型，但摸起來卻是方的，成為園區最有趣的竹類生態體驗教材。

溪頭自然教育園區種植大量竹子，尤以孟宗竹為大宗，並設有竹類標本園，栽種約60種竹子，其中有一種名為四方竹的竹子，刻意種在售票處入口附近及園區辦公室門口，導覽志工會向遊客解說四方竹看起來是圓的，但摸起來卻是方的，許多人不相信，伸手一摸果然是方的，滿臉疑惑，再摸一次還是方的，感覺相當特殊有趣！

台大實驗林管處溪頭營林區表示，四方竹直徑約3至5公分，可高達6公尺，原產地在中國，日治時期輾轉從日本引進台灣，最早只有在嘉義奮起湖及溪頭栽種，竹筍可食用，但略帶苦味，因植株形態優美雅緻，適合觀賞，目前則被一些園藝業者培育做為庭園造景。

而相傳在中國南方某些村落傳統習俗，男方要向女方要求婚時，必須先在女方家門口種一棵四方竹，如果四方竹能種起來，就代表男方對女方愛情堅貞不移，即能求婚成功，為四方竹的推廣種植增添一些浪漫元素，歡迎民眾親自來溪頭體驗摸摸看，感受一下什麼是四方竹。

四方竹看起來是圓的，摸起來卻是方的，相當特殊。（記者張協昇攝）

四方竹形態優美雅緻，可做為庭園植栽造景。（記者張協昇攝）

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