為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    溪頭特殊四方竹！看起來是圓的 摸起來卻是方的

    溪頭自然教育園區辦公室門口種植的四方竹。（記者張協昇攝）

    溪頭自然教育園區辦公室門口種植的四方竹。（記者張協昇攝）

    2021/10/14 08:02

    〔記者張協昇／南投報導〕溪頭自然教育園區不但是中部避暑勝地，且動植物自然生態資源豐富，其中有一種竹子，許多遊客看到簡介後，都不禁會伸出手來摸看看，原來這種竹子名為四方竹，明明竹稈看起來和一般竹子一樣是圓筒型，但摸起來卻是方的，成為園區最有趣的竹類生態體驗教材。

    溪頭自然教育園區種植大量竹子，尤以孟宗竹為大宗，並設有竹類標本園，栽種約60種竹子，其中有一種名為四方竹的竹子，刻意種在售票處入口附近及園區辦公室門口，導覽志工會向遊客解說四方竹看起來是圓的，但摸起來卻是方的，許多人不相信，伸手一摸果然是方的，滿臉疑惑，再摸一次還是方的，感覺相當特殊有趣！

    台大實驗林管處溪頭營林區表示，四方竹直徑約3至5公分，可高達6公尺，原產地在中國，日治時期輾轉從日本引進台灣，最早只有在嘉義奮起湖及溪頭栽種，竹筍可食用，但略帶苦味，因植株形態優美雅緻，適合觀賞，目前則被一些園藝業者培育做為庭園造景。

    而相傳在中國南方某些村落傳統習俗，男方要向女方要求婚時，必須先在女方家門口種一棵四方竹，如果四方竹能種起來，就代表男方對女方愛情堅貞不移，即能求婚成功，為四方竹的推廣種植增添一些浪漫元素，歡迎民眾親自來溪頭體驗摸摸看，感受一下什麼是四方竹。

    四方竹看起來是圓的，摸起來卻是方的，相當特殊。（記者張協昇攝）

    四方竹看起來是圓的，摸起來卻是方的，相當特殊。（記者張協昇攝）

    四方竹形態優美雅緻，可做為庭園植栽造景。（記者張協昇攝）

    四方竹形態優美雅緻，可做為庭園植栽造景。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    溪頭國慶連假大塞車 民盼恢復「星光票」分流人車潮
    2021/10/12 07:12

    溪頭國慶連假大塞車 民盼恢復「星光票」分流人車潮
    溪頭塞車1.5公里啟動滿場分流 入園人數突破8000人大關
    2021/09/19 17:37

    溪頭塞車1.5公里啟動滿場分流 入園人數突破8000人大關

    清淨機節能新規範 輕鬆選購省電機種
    溪頭遊客數回升 8/24起入園人數放寬至4500人
    2021/08/24 18:47

    溪頭遊客數回升 8/24起入園人數放寬至4500人
    溪頭4月1日起下午3時入園者 享半價優惠
    2021/03/07 19:52

    溪頭4月1日起下午3時入園者 享半價優惠

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    日湧200輛遊覽車！溪頭擬漲10元票 鹿谷鄉長贊成
    2020/08/16 19:59

    日湧200輛遊覽車！溪頭擬漲10元票 鹿谷鄉長贊成
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播