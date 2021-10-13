農業設施也要節能減碳！ 埔里推茭白筍節電示範區

埔里鎮是全台茭白筍最大產區，農民透過夜間燈照調節產期，高壓鈉燈仍是主要燈具，目前暨大、縣府也積極推廣農業節電，鼓勵農民採用LED燈。（記者佟振國攝）

2021/10/13 20:27

〔記者佟振國／南投報導〕農業節電示範跨出一大步！南投縣埔里鎮農民透過夜間燈照調節茭白筍產期，但傳統燈具耗電又不環保，近幾年國立暨南國際大學USR計畫推廣農民使用節能耐用的LED燈，今年縣府建設處也爭取經濟部補助250萬元，透過產學合作共同建立「農業節電示範專區」，全額補助燈具，鼓勵農民參與，讓農業設施也能愈來愈省電。

埔里鎮茭白筍栽種面積高達1800公頃，是全台最大產區，主要產期每年4至10月，目前農民透過夜間燈照調節產期，讓消費者幾乎一年四季都能品嘗茭白筍的美味，但傳統鹵素燈、高壓鈉燈等照明燈具耗電量大，強烈白光影響周邊居住品質或道路通行安全，也對夜行生物生態環境造成衝擊。

暨大3年多來投入農業節電研究，並在房里、珠格等茭白筍栽培區與農民合作，以更省電、耐用的LED燈取代傳統燈具，同樣1.4分地的1期電費，LED燈約1200元，約節省6至8成的電費，產量則相差無幾，強烈白光也變成柔和紫紅光，大幅減低光害。

為能擴大推廣農業節電，縣府建設處今年度也向經濟部爭取補助250萬元，結合暨大、民間業者、在地農民，共同建立「農業節電示範專區」，計畫面積為10公頃，今天也在珠格里的茭白筍田區舉行說明會，鼓勵農民提出申請。

考量LED燈雖節能耐用，但1盞國產認證燈具市價4500至5000元，傳統燈具大約2700元，且同樣面積須較多盞的LED燈，初期會導致生產成本提升，令農民卻步，因此本次計畫採全額補助燈具費用，提高參與意願。

議員陳宜君表示，一般節電補助常用於民生電器，現在也能用於農業設施，減少能源消耗、兼顧行車安全、生態保育，可說是一舉數得；鎮長廖志城則建議農民利用夜間等離峰時間抽取灌溉水源，希望台電也能給予電價優惠，鼓勵農民節電。

埔里鎮已有少數的茭白筍田區採用LED燈進行夜間照明。（記者佟振國攝）

埔里鎮茭白筍田區夜間燈照使用高壓鈉燈產生強烈白光，受照區形成強烈對比，透過空拍更加明顯。（暨大提供）

茭白筍田區的LED燈照明，採用適合茭白筍生長的紅、藍光。（暨大提供）

採用LED燈照明的茭白筍田區，光線柔和，較不易產生光害。（暨大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法