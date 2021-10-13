新溫泉或災害警訊？日月潭水似滾燙冒泡異象引關注

日月潭最近潭面出現冒泡異象，令地方民眾十分關心。（記者謝介裕攝）

2021/10/13 11:18

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭水庫近半個月來，都維持在748公尺以上的高水位，惟雙十國慶當天，伊達邵碼頭水域突然有泡泡從潭底往潭面上不斷竄出，漁民一度以為是青年學子慶祝國慶的手法，怎料，迄今異象已3天仍未消失，且潭水好像被煮沸、滾燙般持續冒泡，一副好像「野溪溫泉」的模樣，令地方民眾疑惑又好奇地想問，難不成已營運87年歷史的日月潭水庫，因近年來地牛不斷翻身也出現新的溫泉？

世居日月潭伊達邵商圈的前遊艇公會理事長莊武源指出，他今年已65歲，此潭水冒泡異象，在之前他也從未見過，且除了伊達邵碼頭水域，其他如水社、朝霧、玄光等碼頭水域，也都無此現象，不但地方民眾覺得古怪，更擔憂會不會是天災地變的徵兆？

日月潭國家公園管理處表示，日月潭水庫於1934年啟用迄今已87年，滿水位時約8.4平方公里，水深可達27公尺，蘊含豐富的自然生態，不過，在水庫未建造前，與頭社、魚池、埔里等地區一樣均為湖泊，主要是因這一地帶同屬於「第3紀粘板岩層的陷落地帶」，亦即粘板岩層地帶因地殼變動，不斷的發生褶曲與陷落作用，就形成大小不一的盆地，經蓄水後形成山間湖沼，之後較低位置的頭社、魚池、埔里等地，因填充或決堤作用而乾涸，便成為肥沃的盆地平原，日月潭則變成兼具水利發電、灌溉及觀光多功能用途的水庫。

由於日月潭水庫管理單位除了日管處以外，尚有台電大觀發電廠及南投縣政府，這3個單位雖然都是首次耳聞潭水冒泡異象一事，但均深表重視，並允諾儘速前往會勘，以便早日釐清原因，化解民眾內心的不安。

日月潭最近潭面出現冒泡異象，令地方民眾十分關心。（記者謝介裕攝）

日月潭最近潭面出現冒泡異象，令地方民眾十分關心。（記者謝介裕攝）

日月潭的遊艇静止不動，但潭面上仍不斷出現冒泡異象，引發各界關注。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵碼頭旁潭面最近出現冒泡異象，令地方民眾十分關心。（記者謝介裕攝）

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