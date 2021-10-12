玉山颳10級風！抽中排雲不入山須通報 以免列黑名單停權

玉山排雲山莊天氣不穩持續下雨，原定攀登主峰的排雲山友全都取消登頂。（玉管處提供）

2021/10/12 17:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕圓規颱風海警解除，但外圍環流仍影響山區天氣，玉山國家公園管理處排雲山莊今天原定攀登主峰的36名山友，礙於主峰颳起10級陣風，全都取消登頂，今天入住報到也僅17人。玉管處說，山友評估劇烈天氣取消入山是好現象，但也提醒若不入山須上網通報，以免被列入「黑名單」停權半年。

玉管處說，園區今天大多都有下雨，塔塔加聯外道路台21線也有零星落石；排雲山莊雨勢不斷，主峰線風口路段更是風強雨驟，甚至觀測到颳起10級強陣風，登頂過程若遇到強風容易發生危險，原本要攀登主峰的山友考量強風，全都取消登頂。

排雲今天報到入住的山友有17人，防疫管制鬆綁後，排雲床位開放可住60人，對照今天入住情況，落差確實有點大，玉管處研判是山友評估颱風對山區天氣的影響，才會紛紛取消入園。

玉管處也提醒，抽籤獲准入住排雲的山友，若因故無法入山，需在入園日前一天上入園網站通報，若是當天臨時取消，則要上網寫信到入園信箱通知，若山友未通報也未寫信告知，入園系統則會發送通知單詢問原因，假如山友也未回覆原因，才會列入「黑名單」停權半年，山友務必留意。

玉山園區天氣不穩持續下雨，聯外道路台21線也有零星落石。（玉管處提供）

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