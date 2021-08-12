全國客家文化夏令營辦32年 新北婦從40歲參加到68歲

現住新北市今年68歲的葉秀玉（左），連續28年參加全國客家文化夏令營活動，妹妹葉玉嬌（右）也有連續18年的紀錄。（記者佟振國攝）

2021/08/12 17:21

〔記者佟振國／南投報導〕為期3天的第32屆全國客家文化夏令營，今首度於南投縣國姓鄉泰雅渡假村舉行。防疫警戒降為二級，也吸引全國上百位客家鄉親、親子共襄盛舉，尤其新北市68歲婦人葉秀玉從40歲參加第5屆活動至今，已連續28年參與，可說是最捧場的人，她也笑說參加客家文化夏令營，就像回娘家，因此常帶著父母、子女一家三代共同參與，體驗濃濃客家情。

已連續辦理32年的全國客家文化夏令營，今年首度移師南投縣國姓鄉舉辦，但5月中旬本土疫情爆發，為活動舉辦增添變數，最近國內疫情趨緩，防疫警戒從三級降為二級，也讓客家鄉親期待的每年暑期重要活動能如期登場。

今天開營典禮由活動主任委員林光華主持，客委會副主委鍾孔炤等人也到場勉勵學員，營隊分為文化營82人、親子營26人，年齡從4歲到84歲都有，連同工作人員約130人，為遵守防疫規範，130人分別於表演劇場與親子營教室兩場地參與，開營典禮與上課情形首度採現線上直播方式以分享至全國民眾。

會中頒獎表揚參加5次以上學員，而首次參加的新學員也達7成以上，其中現住新北市五股的葉秀玉連續參加夏令營高達28次，堪稱是最相挺的人，一同參加的妹妹葉玉嬌也有連續18年的紀錄。

今年68歲的葉秀玉笑說，從40歲參加第5屆活動就愛上這項活動，透過營隊活動與鄉親的親密互動，就像是回娘家的感覺，因此每年暑假有活動，夫妻倆也經常帶著父母、子女一家三代參加，尤其是對年輕的客家一代，透過這項活動學習並傳承客家文化。

至於為期3天的活動，除了聘請在地學者專家講述地方客家文史，文化營采風之旅也走訪縣定古蹟糯米橋、國姓老街、鄭成功雕像、咖啡農場、養鹿人家、香茅工坊等，深入探訪國姓人文產業。

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第32屆全國客家文化夏令營活動，今年首度移師南投縣國姓鄉舉行。（記者佟振國攝）

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