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    首頁　>　南投縣

    日月潭驚見雙龍瀑布？ 原來是大雨限定版

    南投近日大雨過後能見度提升，有民眾在水社地區望向伊達邵，竟發現遠處山巒出現兩道水瀑（圖右側），懷疑是信義鄉的雙龍瀑布。（圖由陳姓民眾提供）

    南投近日大雨過後能見度提升，有民眾在水社地區望向伊達邵，竟發現遠處山巒出現兩道水瀑（圖右側），懷疑是信義鄉的雙龍瀑布。（圖由陳姓民眾提供）

    2021/08/12 16:56

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投山區近日大雨不斷，雨後能見度提升，日月潭周邊山景變得更加清楚，就有民眾從潭區水社地區望向對岸伊達邵，竟在遠方山巒發現疑似信義鄉雙龍瀑布的2道水瀑，感到驚訝不已，對此，林務局南投林管處表示，透過套繪圖資研判，該瀑布應是治茆山下的野溪瀑布，因連日大雨宣洩不及才會出現，待之後雨勢停歇，瀑布就會逐漸消失。

    有民眾近日在潭區水社附近欣賞潭景，遠眺對面伊達邵地區的山巒，赫然發現山邊出現明顯水瀑，仔細一看，水瀑上方竟還有一道小水瀑，由於山壁還有崩塌情況，像極了雙龍瀑布的絕壁與一大一小水瀑特徵，懷疑是大雨過後能見度變高，才幸運看見雙龍瀑布。

    南投林管處則說，經套繪圖資研判，該處方向的山巒為治茆山，水瀑位置則在治茆山下，海拔約1300至1400公尺，對照雙龍瀑布海拔約800公尺，兩者有段落差，而以方位來看，雙龍瀑布應在伊達邵地區山巒的後方，民眾看見的水瀑，只是大雨期間限定的野溪瀑布而已。

    南投林管處資深森林護管員楊榮明表示，該處水瀑附近，他曾有過調查與搜救的經驗，就民眾所在位置與拍攝角度來看，是看不見雙龍瀑布的，會被伊達邵後方的山巒擋住，至於會出現水瀑，則因近日山區大雨宣洩不及所致，之後雨停，水瀑就會慢慢消失。

    民眾在日月潭拍到伊達邵的山巒，出現絕壁與兩道水瀑，懷疑是信義鄉的雙龍瀑布。（圖由陳姓民眾提供）

    民眾在日月潭拍到伊達邵的山巒，出現絕壁與兩道水瀑，懷疑是信義鄉的雙龍瀑布。（圖由陳姓民眾提供）

    有民眾在日月潭拍到伊達邵的山巒出現疑似雙龍瀑布景觀，林務局南投林管處研判是治茆山下的野溪瀑布，並非雙龍瀑布（如圖）。（記者劉濱銓攝）

    有民眾在日月潭拍到伊達邵的山巒出現疑似雙龍瀑布景觀，林務局南投林管處研判是治茆山下的野溪瀑布，並非雙龍瀑布（如圖）。（記者劉濱銓攝）

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