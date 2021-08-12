南投縣議游宏達涉貪判刑確定 遺缺史雪燕遞補

南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞。（資料照）

2021/08/12 13:10

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣無黨籍議員游宏達，9年前利用濁水溪新武界橋上下游河段疏濬作業等標案機會，與縣府黃姓約聘人員勾結，向廠商收賄983萬元，協助廠商得標，11日最高法院駁回上訴，判處7年徒刑定讞，高院已通知檢方啟動防逃機制，遺缺將由國民黨籍新住民史雪燕遞補，也創下縣議會有史以來落選第3高票者遞補上議員職務的首例。

本報今天上午試圖聯繫游宏達回應，游宏達接獲電話後表示他現在很忙即掛斷電話。

據了解，游宏達原為南投縣本屆第1選區議員選舉落選頭，因該選區最後一名當選議員莊文斌，胞兄替他買票，莊於2019年11月遭判決當選無效定獻，由游宏達遞補，未料游宏達自已則因貪污案遭判刑確定，褫奪公權。

南投縣議會指出，依公職人員選舉罷免法74條規定，地方民意代表當選人因涉貪污等罪，經法院判決褫奪公權尚未復權時，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一。

由於該選區另名議員張維華也因涉行賄官員未果，遭判刑6月、緩刑3年，張在未獲判刑前即先行辭職，已由落選第2高票的洪浩原遞補，因此，游宏達遭判刑確定後，則由落選第3高票的國民黨籍來自中國的新住民史雪燕遞補。

南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞，遺缺由史雪燕遞補。（資料照，南投縣消防局提供）

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