為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投縣議游宏達涉貪判刑確定 遺缺史雪燕遞補

    南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞。（資料照）

    南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞。（資料照）

    2021/08/12 13:10

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣無黨籍議員游宏達，9年前利用濁水溪新武界橋上下游河段疏濬作業等標案機會，與縣府黃姓約聘人員勾結，向廠商收賄983萬元，協助廠商得標，11日最高法院駁回上訴，判處7年徒刑定讞，高院已通知檢方啟動防逃機制，遺缺將由國民黨籍新住民史雪燕遞補，也創下縣議會有史以來落選第3高票者遞補上議員職務的首例。

    本報今天上午試圖聯繫游宏達回應，游宏達接獲電話後表示他現在很忙即掛斷電話。

    據了解，游宏達原為南投縣本屆第1選區議員選舉落選頭，因該選區最後一名當選議員莊文斌，胞兄替他買票，莊於2019年11月遭判決當選無效定獻，由游宏達遞補，未料游宏達自已則因貪污案遭判刑確定，褫奪公權。

    南投縣議會指出，依公職人員選舉罷免法74條規定，地方民意代表當選人因涉貪污等罪，經法院判決褫奪公權尚未復權時，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一。

    由於該選區另名議員張維華也因涉行賄官員未果，遭判刑6月、緩刑3年，張在未獲判刑前即先行辭職，已由落選第2高票的洪浩原遞補，因此，游宏達遭判刑確定後，則由落選第3高票的國民黨籍來自中國的新住民史雪燕遞補。

    南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞，遺缺由史雪燕遞補。（資料照，南投縣消防局提供）

    南投縣無黨籍議員游宏達因貪污罪遭判刑定讞，遺缺由史雪燕遞補。（資料照，南投縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投縣議員游宏達收賄983萬元 判刑7年確定須入獄
    2021/08/12 11:40

    南投縣議員游宏達收賄983萬元 判刑7年確定須入獄
    南投汽車駕駛工會內訌 前理事長控告常監涉貪會員年百萬保費
    2021/08/11 12:37

    南投汽車駕駛工會內訌 前理事長控告常監涉貪會員年百萬保費

    Subaru Forester如何擄獲美國車主心？
    承辦中研院團體健檢 中研院退休人事科長涉收回扣被起訴
    2021/08/11 09:55

    承辦中研院團體健檢 中研院退休人事科長涉收回扣被起訴
    收錢不認喬清潔隊職缺／前口湖鄉長蔡永常 貪污判七年半
    2021/08/10 05:30

    收錢不認喬清潔隊職缺／前口湖鄉長蔡永常 貪污判七年半

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    涉替台中議員行賄卻花光錢 新北議員忠仁．達祿斯被起訴
    2020/04/08 14:10

    涉替台中議員行賄卻花光錢 新北議員忠仁．達祿斯被起訴
    時代力量涉貪名單搞烏龍 綠議員要求道歉
    2018/09/26 13:08

    時代力量涉貪名單搞烏龍 綠議員要求道歉
    南投縣今日熱門
    糾葛40年！南投竹山7號道8/10動工 民批言而無信
    2021/08/05 16:39

    糾葛40年！南投竹山7號道8/10動工 民批言而無信

    高屏豪雨！ 中南部7縣市豪、大雨特報 山區慎防坍方落石
    2021/08/05 17:18

    高屏豪雨！ 中南部7縣市豪、大雨特報 山區慎防坍方落石

    外圍環流帶強風！ 7縣市陸上強風特報
    2021/08/05 18:32

    外圍環流帶強風！ 7縣市陸上強風特報

    印尼移工殺死女同鄉今投案 稱是報復非情殺
    2021/08/05 18:36

    印尼移工殺死女同鄉今投案 稱是報復非情殺

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播