南投縣議員游宏達收賄983萬元 判刑7年確定須入獄

法院一、二審皆將游宏達依收賄罪判處7年徒刑，最高法院駁回上訴定讞，確定須入獄。（資料照）

2021/08/12 11:40

〔記者張文川／台北報導〕南投縣無黨籍現任議員游宏達，9年前利用濁水溪新武界橋上下游河段疏濬作業等標案的機會，與縣府黃姓約聘人員勾結，向廠商收賄983萬元，再以洩露工程底標等方式，協助廠商得標，法院一、二審皆將他依收賄罪判處7年徒刑，最高法院駁回上訴定讞，確定須入獄，最高院已通知檢方啟動防逃機制。

游宏達選區在南投名間鄉，於2010年到2018年間，在擔任第17、18屆縣議員期間涉案；他2018年參選本屆第19屆縣議員時，以36票之差名落孫山，但同選區吊車尾選上的莊文斌，因胞兄在選前涉嫌賄選，被判當選無效確定，由同選區「落選頭」游宏達遞補，不料游宏達將入獄，也做不滿任期。

判決指出，南投縣府工務處時任約僱人員黃海郕，2012年起陸續承辦濁水溪新武界橋、加走寮溪瑞興橋、竹山清水溪瑞草橋等上下游河段的多件砂石疏濬、便道維護工程，卻與游宏達勾結，透過許姓白手套與多名砂石業者、營造業者合作，以借款、透露底標價格等方式，協助業者得標，允諾廠商工程期間，可配合展延工期，業者得標後依約交付賄款，黃海郕共收賄賂800萬元，游宏達收賄983萬元。

一審南投地院認為游宏達身為為民喉舌的縣議員，竟利用議員身分取得標案訊息後，向廠商索討賄賂，知法違法，傷害人民對民代的信賴，判刑7年，黃海郕身為承辦人，未能廉潔執行公務，貪圖不法而收取賄賂，破壞國家法紀、損害公務機形象，判刑11年。

二審台中高分院維持一審刑度，案經上訴，最高法院認同二審判決認定與量刑，駁回上訴，全案定讞。

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