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    首頁　>　南投縣

    不想結婚！南投去年結婚率全國倒數第4 比前年退步

    很多年輕人不想結婚，南投縣去年結婚率全國倒數第四名，結婚對數比前年還少。（記者陳鳳麗攝）

    很多年輕人不想結婚，南投縣去年結婚率全國倒數第四名，結婚對數比前年還少。（記者陳鳳麗攝）

    2021/08/11 18:48

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣年輕人不喜歡結婚！人口老化的南投縣的結婚率都是倒數，縣府統計去年結婚對數僅2353對，平均每月不到200對，粗結婚率每千人4.78對，低於全國平均值，排在全國22縣市中的第19位，比前年排在全國第18位再倒退一名。縣府主計、民政處表示，南投縣結婚率低與人口老化、就業機會和薪資較少有關，而去年發生疫情也多少降低結婚意願。

    南投縣人口數逐年降低，人口老化是台灣前3名，年輕人結婚率卻是全國倒數幾名，縣府主計處統計去年全縣結婚對數，13鄉鎮市僅2353對登記結婚，粗結婚率每千人4.78對，遠低於全國的5.6對，為全國22縣市中的第19位，即是全國倒數第4名。

    去年南投縣結婚對數中，以草屯鎮的504對居各鄉鎮市之冠；南投市略少一點，有500對，而這2個鎮市結婚對數就佔了全縣4成多。中寮鄉佔比則最少，整年結婚不到30對。去年南投縣的粗結婚率每千人4.78對，遠低於全國的5.6對，為全國22縣市中的第19位，即是全國倒數第4名。

    南投縣去年結婚對數與前年相比又減少一些，主計處資料顯示，前年全縣有2571對結婚，每千人粗結婚率是5.19對，全國排名第18位，不論是結婚對數、全國排名都退步。

    縣府主計處、民政處認為，南投縣去年結婚對數減少，與爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有一點關係，但整體而言，與南投縣人口老化、工作機會及薪資較少有關，及年輕人婚姻觀念改變都有關聯，經濟因素讓不少人結婚生子。

    民政處說，這幾年為了鼓勵年輕族群結婚，縣府會與企業合辦辦未婚聯誼，或辦公教人員未婚聯誼，而縣府及多個鄉鎮市公所也提高生育補助，像草屯鎮生第一胎就補助2萬元，中央則有育兒津貼和托幼的補助，但是否能起激勵作用則有待觀察。

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