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    「潭日月」注活水！日月潭水景第一排 景聖樓翻新拚開張

    日月潭文武廟景聖樓飯店，去年歇業後改由文創飯店「承億文旅」接手經營，翻新後的飯店外觀充滿東方宗教氣息。（記者劉濱銓攝）

    日月潭文武廟景聖樓飯店，去年歇業後改由文創飯店「承億文旅」接手經營，翻新後的飯店外觀充滿東方宗教氣息。（記者劉濱銓攝）

    2021/08/11 16:24

    〔記者劉濱銓／南投報導〕位在日月潭水景第一排，擁有絕佳景觀的文武廟景聖樓飯店，去年不敵疫情而歇業，之後由主打文創飯店的「承億文旅」接手翻新，最近工程進入收尾階段，飯店外觀以竹子工藝注入文創氣息，翻修後充滿東方宗教文化，承襲文武廟的宗教氣息，飯店也更名「潭日月」，要以創意行銷打進市場，預計9月中旬開幕。

    承億文旅表示，去年8月底與文武廟簽約，接下翻新經營景聖樓的重任，經過將近1年的規劃與整修，飯店外觀以灰色系搭配竹工藝，展現東方宗教文化，也讓飯店更具風格，名稱部分也更名「承億文旅潭日月」，呼應「承億文旅」的文創主軸，讓飯店更有記憶點與趣味。

    飯店預計9月中旬開幕，內部經過重新規劃與整理，將可提供48間客房，還有景觀餐廳與露天觀景台，住宿則走中高價位，主力房型約落在4、5000元，盼開幕後能帶給遊客截然不同的旅宿體驗。

    文武廟則表示，飯店翻新後，充滿東方與禪風意境，支持飯店新團隊的設計，尤其改裝後仍與宗教主軸相契合，未來飯店也會與廟方緊密合作，共創更好的願景，近期也有不少遊客詢問入住事宜，可說是備受期待，期盼新團隊正式營運後，能為潭區帶來新的觀光氣象。

    日月潭文武廟景聖樓飯店，去年不敵疫情而歇業。（資料照）

    日月潭文武廟景聖樓飯店，去年不敵疫情而歇業。（資料照）

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