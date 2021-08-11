南投汽車駕駛工會內訌 前理事長控告常監涉貪會員年百萬保費

南投縣汽車駕駛職業工會前理事長沈啟修（右）等人，在南投地檢署按鈴控告常監楊明宗背信等罪嫌。（記者謝介裕攝）

2021/08/11 12:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣汽車駕駛職業工會前理事長沈啟修今日前往南投地檢署具名檢舉，指現任常務監事（簡稱常監）楊明宗在擔任理事長期間，涉嫌與風險管理顧問公司黑箱作業，從中賺取每位工會成員團保及互助金合計824元的差價，以工會目前投保人數1700餘人作為計算標準，每年涉貪金額上百萬元，而涉及背信、侵占等罪嫌，盼司法能深入調查，還會員們一個公道。

沈啟修表示，南投縣汽車駕駛職業工會的會員最多曾接近3000人，目前投保人數僅剩1700多人，每人每年繳給工會團體意外保險2000元及互助金360元，但實際投保的團保金額為1332元，互助金則是204元，兩者相差824元，究竟這些錢落入誰的口袋?

由於工會財務不透明，又被楊明宗長期把持，加上有近百位的會員向其陳情，沈啟修說，他才決定站出來，並在民進黨全國黨代表曾琮愷等人陪同下，前往南投地檢署按鈴申告，藉此達到捍衛會員們權益的目的。

楊明宗除駁斥沈啟修的指控以外，也強調，工會長期以來都是透過「統包式「契約，交由風險管理顧問公司協助投保事宜，每位會員每年團保2000元，理賠金額最高為200萬元，同時因計程車工作時數長、風險高，還特別透過「1天1元保費」的互助金制度投保，會員年繳交360元互助金，一旦發生車禍等意外事故，除了團保外，還多了一筆12萬元理賠金的保障。

楊明宗表示，上述資料均可向風險管理顧問公司及保險公司查證，他絕對未說謊、也未從中牟利，也希望透過司法調查，能讓真相愈辯愈明，屆時便可望釐清到底是誰在搬弄是非?

南投縣汽車駕駛職業工會前理事長沈啟修出示資料顯示，會員繳的團保費及互助金與實際投保費用出現824元的落差情形。（記者謝介裕翻攝）

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