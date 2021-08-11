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    首頁　>　南投縣

    通過豪大雨考驗 南投水收中心污水處理費擬定每度5元

    南投市水資源回收中心已完工，環境優美，對外交通也相當便利。（記者謝介裕攝）

    南投市水資源回收中心已完工，環境優美，對外交通也相當便利。（記者謝介裕攝）

    2021/08/11 10:13

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市污水下水道計畫中的水資源回收中心新建工程，目前已完工進入試營運階段，且經此次西南氣流挾帶豪大雨來襲，仍運作無誤後，何時進行用戶接管？又污水處理費如何計算？也格外備受各界關注，縣府表示，在參考台北、高雄等縣市計價標準後，考慮跟進辦理，向一般用戶收取每1度（即1立方公尺）5元的污水處理費，但仍有待與用戶召開接管說明會進一步討論後，才可望作最後確定。

    南投縣政府工務處長指出，縣內污水下水道計畫，從5年前開始選擇南投、草屯、埔里及竹山等4大鄉鎮市優先進行，主要設施區分污水處理廠、主幹管與用戶配管等3大項目，第1期工程經費從11億至13億元不等，合計約48億元，目前南投、草屯都已接近完工階段，埔里及竹山仍在施工中。

    而水資源回收中心則是污水下水道計畫中最重要的一環，上述4鄉鎮市將各設1座，以便將住家廁所、浴室、廚房及洗地等使用後的污廢水，經由地下埋設的污水管線流到污水處理廠，處理到符合國家放流標準再排放，以達到不污染河川水質的目標。

    其中，又以位於易淹水區的南投市水資源回收中心（簡稱水收中心）最受注目，當初在興建時，便連同治山防洪工程一併進行，此次西南氣流帶來豐沛的雨量，也成功通過考驗，未有水患問題發生，令縣府相當滿意，因此，目前已就約7000戶用戶接管事宜著手進行設計、發包、施工，預計10月完工，再透過接管說明會與用戶面對面溝通達成收費標準後，水資源回收中心便可正式運作。

    南投市水資源回收中心已完工展開試營運。（記者謝介裕攝）

    南投市水資源回收中心已完工展開試營運。（記者謝介裕攝）

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