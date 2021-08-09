玉山8/10起開放「玉山單攻」 4路線11營地也解禁

警方在玉山國家公園向山友宣導防疫注意事項及登山安全。（資料照，玉管處提供）

2021/08/09 20:20

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園管理處（玉管處）考量疫情趨緩，宣布自8月10日起，將分階段適度開放部分生態保護區內登山活動，包括深受山友喜愛的「玉山單攻」也在其中，還有4登山路線合計11營地也將開放，但特別提醒山友，非同住家人以1人1帳為原則，餐飲時也須到戶外通風處維持社交距離下分散用餐，呼籲山友務必遵守。

今日在中央流行疫情指揮中心宣布全國2級疫情警戒延長至8月23日下，玉管處評估國家公園步道環境特性與防疫需求，並考量維持社交距離與山屋仍屬於3密（密切接觸、密閉、密度高）空間，所以除了維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務需求以外，山屋仍維持關閉。

玉管處指出，此次鬆綁措施中最引人注目的就是，開放單日往返路線，包括玉山主（西）峰，採總量管制，每日60人，採現行抽籤方式，另玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道，每日名額同樣限制60名，一律線上申請並依序審核。

至於開放的宿營地路線如下：1玉山群峰線：荖濃溪營地（24人）、圓峰營地（9人） 。2八大秀線：觀高營地（28人）、巴奈伊克營地（12人）、白洋金礦營地（8人）。3八通關越嶺步道東段（山風至多美麗）：佳心營地（24人）、瓦拉米營地（24人）、抱崖營地（4人）、多美麗營地（12人）。4新康橫斷：連理山前（桃源）營地（24人）、新仙山前營地（24人）。

玉管處說，原先已開放之各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點及戶外開放型據點「上東埔草原步道」、「鹿林山步道」、「麟趾山步道」等皆維持開放，請遊客配合現場工作人員及保七六大員警之防疫指引及分流指揮，同時全程須戴口罩，僅在餐飲時可取下口罩並避免交談，用餐完畢後便儘速戴回口罩，一旦園區遊憩熱點達到警戒值時，將會透過廣播、跑馬燈、網站、臉書等媒介宣導分流，籲請民眾多加配合，共為防疫盡分心力。

玉管處宣布明起開放玉山主峰、西峰等單日往返路線。（玉管處提供）

玉管處宣布明起玉山園區開放的登山路線及防疫注意事項。（玉管處提供）

玉管處宣布明起開放玉山園區宿營地路線。（玉管處提供）

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