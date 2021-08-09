竹山7號道反徵收自救會控告瀆職 鎮長：依法行政

竹山鎮7號道路反徵收自救會會長廖秀仁（右1）率領近20名地主到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職。（記者陳鳳麗攝）

2021/08/09 17:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕竹山鎮7號道路反徵收自救會成員近20人，下午到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職，理由是他未依計畫書記載的完工時間內完成道路開闢，地主依法可收回土地，但公所仍執意在明日先行動工第一段。鎮長陳東睦回應，7號道路開闢一切依法行政，公所也盡一切最大的努力溝通，不懂為何會被告瀆職。

7號道路反徵收自救會由會長廖秀仁率隊，帶了近20名土地在7號道路計畫範圍內的地主，到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職。廖秀仁說，7號道路是在省府時代即1988年徵收土地，要開闢7號道路，但至今未開闢，依土地法第219條規定，私有土地的地主可繳回徵收款項收回土地。公所卻未依該法規定執意要開闢該道路，因此才會集體來按鈴申告。

廖秀仁也說，公所5日開說明會，明天10日就要動工第一期工程，該路段雖無房子，但公所試圖先動這一段，讓道路闢建變成既定事實，接下來就讓地主被迫要拆屋，無處可去。況且內政部土地徵收小組今年的會議也決議，請公所說明該道路闢建的必要性和弱勢居民安置計畫，但公所還是執意要開闢。

對於反徵收自救會成員控告其瀆職，竹山鎮長陳東睦表示，公所一切依法行政，地方要求路線外移，內政部審查外移線時附加3個但書，包括：地主領取的補償費全數繳回、新路線縣府須出證明確認變更不影響水利整治和沿岸居民土、變更後未面臨建築線部分，縣府須將因應對策納入計畫書，公所努力協調也無法完成但書要求。

鎮公所也說，該道路1988年核定徵收後，其實曾有開闢一小段，而非該路都未依計畫闢建，而自救會向台中高等行政法院提訴訟，法院也裁定駁回聲請，才決定工程分段分區處理。

按鈴控告的竹山鎮民都出示身分證，證明自己是竹山鎮民，誓死捍衛權益。（記者陳鳳麗攝）

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