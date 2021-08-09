為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    竹山7號道反徵收自救會控告瀆職 鎮長：依法行政

    竹山鎮7號道路反徵收自救會會長廖秀仁（右1）率領近20名地主到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職。（記者陳鳳麗攝）

    竹山鎮7號道路反徵收自救會會長廖秀仁（右1）率領近20名地主到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職。（記者陳鳳麗攝）

    2021/08/09 17:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕竹山鎮7號道路反徵收自救會成員近20人，下午到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職，理由是他未依計畫書記載的完工時間內完成道路開闢，地主依法可收回土地，但公所仍執意在明日先行動工第一段。鎮長陳東睦回應，7號道路開闢一切依法行政，公所也盡一切最大的努力溝通，不懂為何會被告瀆職。

    7號道路反徵收自救會由會長廖秀仁率隊，帶了近20名土地在7號道路計畫範圍內的地主，到南投地檢署按鈴控告鎮長陳東睦瀆職。廖秀仁說，7號道路是在省府時代即1988年徵收土地，要開闢7號道路，但至今未開闢，依土地法第219條規定，私有土地的地主可繳回徵收款項收回土地。公所卻未依該法規定執意要開闢該道路，因此才會集體來按鈴申告。

    廖秀仁也說，公所5日開說明會，明天10日就要動工第一期工程，該路段雖無房子，但公所試圖先動這一段，讓道路闢建變成既定事實，接下來就讓地主被迫要拆屋，無處可去。況且內政部土地徵收小組今年的會議也決議，請公所說明該道路闢建的必要性和弱勢居民安置計畫，但公所還是執意要開闢。

    對於反徵收自救會成員控告其瀆職，竹山鎮長陳東睦表示，公所一切依法行政，地方要求路線外移，內政部審查外移線時附加3個但書，包括：地主領取的補償費全數繳回、新路線縣府須出證明確認變更不影響水利整治和沿岸居民土、變更後未面臨建築線部分，縣府須將因應對策納入計畫書，公所努力協調也無法完成但書要求。

    鎮公所也說，該道路1988年核定徵收後，其實曾有開闢一小段，而非該路都未依計畫闢建，而自救會向台中高等行政法院提訴訟，法院也裁定駁回聲請，才決定工程分段分區處理。

    按鈴控告的竹山鎮民都出示身分證，證明自己是竹山鎮民，誓死捍衛權益。（記者陳鳳麗攝）

    按鈴控告的竹山鎮民都出示身分證，證明自己是竹山鎮民，誓死捍衛權益。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄉親反7號道路工程雨中陳抗 竹山公所：依法行政
    2021/08/09 14:29

    鄉親反7號道路工程雨中陳抗 竹山公所：依法行政
    糾葛40年！南投竹山7號道8/10動工 民批言而無信
    2021/08/05 16:39

    糾葛40年！南投竹山7號道8/10動工 民批言而無信

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    竹山7號道闢建爭議 公所：將分段施工
    2020/10/17 05:30

    竹山7號道闢建爭議 公所：將分段施工

    全新皇家禮炮 威士忌王者聯袂推薦
    南投縣今日熱門
    不用害怕遇到惡房東！ 暨大資工系蔡姿瑩研發租屋資訊系統
    2021/08/02 19:21

    不用害怕遇到惡房東！ 暨大資工系蔡姿瑩研發租屋資訊系統

    日月潭滿水位 集集攔河堰 洩洪
    2021/08/03 05:30

    日月潭滿水位 集集攔河堰 洩洪

    中寮山區道路 多處坍方、樹倒
    2021/08/03 05:30

    中寮山區道路 多處坍方、樹倒

    政院中服蔡培慧發起 萬斤鳳梨昨送醫護
    2021/08/03 05:30

    政院中服蔡培慧發起 萬斤鳳梨昨送醫護

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播