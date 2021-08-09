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    首頁　>　南投縣

    大逆轉！砂石車撞死機車騎士 「目擊報案」實為肇事者

    埔里鎮南村里台14線中潭公路53.6K往埔里市區方向，今晨發生砂石車追撞機車事故，造成79歲徐姓老翁送醫不治，警方查獲肇事司機謊稱目擊報案者，還通知車行人員將砂石車開走，企圖破壞現場、湮滅證據。（民眾提供）

    埔里鎮南村里台14線中潭公路53.6K往埔里市區方向，今晨發生砂石車追撞機車事故，造成79歲徐姓老翁送醫不治，警方查獲肇事司機謊稱目擊報案者，還通知車行人員將砂石車開走，企圖破壞現場、湮滅證據。（民眾提供）

    2021/08/09 16:37

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南村里台14線中潭公路近愛蘭橋路段，今晨5點多發生砂石車與機車碰撞事故，造成騎機車的79歲徐姓老翁連人帶車噴飛，衝進路邊水溝，送醫急救仍傷重不治，但肇事的41歲李姓駕駛竟擅自請車行人員將砂石車開走卸貨，留在現場報案謊稱是車禍目擊者，警方進一步調查覺得可疑，他才趕緊改口車是他開的，訊後依過失致死、偽造文書等罪嫌移送法辦。

    據了解，79歲徐姓老翁清晨5點多騎打擋重型機車，沿台14線中潭公路往埔里市區方向行駛，遭後方的砂石車追撞，強力撞擊導致機車跌落排水溝，老翁倒地不起，消防隊獲報將老翁送往埔里基督教醫院救治，搶救約1小時後仍告不治，報請檢警進一步相驗死因。

    但埔里交通小隊員警獲報到場處理，砂石車疑肇事逃逸，留下41歲李姓男子自稱是目擊者與報案人，員警除對李男製作筆錄，也調閱附近監視器畫面，發現案發後砂石車停在現場一段時間，之後又有人前來把車開走，懷疑案情不單純。

    眼見無法隱瞞，李男才坦承他就是砂石車的駕駛，因為發生事故，才請車行人員到場將砂石車開走卸貨，警方也懷疑此舉企圖破壞現場、湮滅證據，除對李男進一步偵訊，也通知開走砂石車的車行人員到案說明，警方訊後依過失致死、偽造文書、肇事逃逸等罪嫌將2人移送法辦。

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