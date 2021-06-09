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    首頁　>　南投縣

    驚！ 南投「東方紅」傳播鏈還沒斷 確診男害8旬父母、妻子染疫

    草屯鎮東方紅傳播鏈再增3人確診，是曾去東方紅的確診男之高齡父母和妻子，他們是隔離期滿前檢測陰轉陽確診。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮東方紅傳播鏈再增3人確診，是曾去東方紅的確診男之高齡父母和妻子，他們是隔離期滿前檢測陰轉陽確診。（記者陳鳳麗攝）

    2021/06/09 16:15

    首次上稿 14:50
    更新時間 16:15

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣連3天零確診後，今天再新增3例確診，這3名確診者也與上週六草屯確診者一樣，都是在隔離期滿前PCR陰轉陽，3人是曾去東方紅的案5450中年男子的同住家人，分別是他88歲、84歲的父母和53歲妻子。東方紅的傳播鏈再增加3人，「東方紅」PCR檢測專案將再延長至16日。

    曾在上月赴「東方紅」的案5450，其同住家人在昨天隔離期滿前2度做PCR檢測，結果3人都轉為陽性確診，包括他高齡88歲和84歲父母與53歲妻子。2名同事則2次檢測都是陰性。此外，案5450曾在5月9日與父母、妻子和2個從外地回來的兒子去吃火鍋，縣府也已通報2個兒子居住的縣市政府採檢。

    這3例讓草屯鎮民再度驚惶，原來「東方紅」傳播鏈至今還未斷，由最早兩名北部來的陪侍小姐傳給該店5名小姐再傳給顧客，顧客再傳給家人，至今已12例確診，且還不括1名在台中市的牧場員工。這波病毒也十分頑強，今天草屯鎮3名確診者，與非東方紅傳播鏈的草屯鎮上週六確診女性，都是在隔離期滿前陰轉陽。

    南投縣府啟動的「東方紅」PCR檢測專案，本來到今日最後一天，僅4人前去檢測，也呈陰性，但今天確診的案例讓縣府緊張不已，該專案決定延至16日，請曾去該店或其他養生館的人看去篩檢，縣府會保密。

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    東方紅傳播鏈，從關係鏈可看出至今有12人確診。（南投縣府提供）

    東方紅傳播鏈，從關係鏈可看出至今有12人確診。（南投縣府提供）

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