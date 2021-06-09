南投建議中央統一矯正機關防疫作為 避免各自為政引民怨

南投看守所是南投縣內唯一的監所，如何防堵疫情入侵，備受矚目。（記者謝介裕攝）

2021/06/09 11:45

〔記者謝介裕／南投報導〕疫情嚴峻，防疫3級警戒延長，更凸顯監獄、看守所等矯正機關防疫的重要性，面對南投看守所針對新收容人入監時，希望能比照高雄市政府均須以核酸檢測PCR立即採檢的請求及心聲，今日南投縣政府出面回應表示，矯正機關防疫作為及作法應一致性，不該因縣市而異而有待別待遇，建請中央正視並儘早作好妥善規劃。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，疫情進入3級警戒後，從公司行號、民間團體迄公所、縣府等公務機關，也都竭盡所能分艙、分流上班，全力做好各項防疫工作。

不過，北部、南部等部分縣市員警、消防甚至國軍單位，也一個接一個傳出染疫確診的案例，反觀，全國各矯正機關迄今仍無破口，實屬不易，更應盡快部署防範，畢竟矯正機關不像一般公務單位，可自由編組分艙、分流上下班，萬一也被疫情入侵，後果難以想像，以南投看守所為例，係縣內唯一的監所，目前收容人數200餘人，萬一出現狀況，這些收容人將何去何從？

南投看守所說，最近收到高雄市政府針對矯正機關從嚴防疫的一只公文，針對高雄市內新收容人入監時須立即採檢（核酸檢測PCR），採檢地點於機關健保承作醫院之門診，非門診時間內入監者，最遲至隔天完成，若無門診時段機關協助安排收容人戒護就醫採檢，羈押禁見之被告者以監所內門診採檢為主，該所也有此防疫考量，也才據此希望南投縣政府能比照辦理，並以「團進團出」方式盡速安排矯該看守所同仁施打疫苗。

南投衛生局表示，該看守所的顧慮，該局也認同，但南投是窮縣，醫療資源及經費都遠遠不如高雄，更何況，全國各縣市都設有矯正機關，實應由中央出面擬定辦法供各縣市遵循才是，才不致於患寡又患不均，徒增民怨。

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南投看守所懇求南投縣政府比照高雄市政府對矯正機關的從嚴防疫措施。（記者謝介裕翻攝）

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