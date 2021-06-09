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    首頁　>　南投縣

    防養生館暗中交易 南投加強稽查旅宿業

    南投縣政府加強查核旅宿業防疫作為，避免形成防疫破口。（南投縣政府提供）

    南投縣政府加強查核旅宿業防疫作為，避免形成防疫破口。（南投縣政府提供）

    2021/06/09 10:28

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣包括民宿、汽車旅館等旅宿業多達1000多家，在全國提升為三級防疫警戒後，許多業者主動暫停接受旅客入住，為避免仍營業的旅宿業因養生館人員入住暗中交易，或有吸毒者聚集開「轟趴」等不法情事發生，形成防疫破口，縣府觀光處與警方組成稽查小組，加強稽查旅宿業，並輔導業者落實「實名制」等防疫措施，也呼籲業者配合。

    南投縣政府觀光處指出，縣內許多旅宿業者自主暫停接受旅客入住，部分業者還利用此生意不佳期間進行內部整修、提升智慧化服務或規劃專案遊程等，為日後疫情解封提前作準備，惟為避免仍營業旅宿業因未落實防疫措施，淪為防疫破口，該處也與警方組成稽查小組，不定時進行稽查作業。

    縣府觀光處長陳志賢表示，除了查核旅宿業者是否有落實「實名制」、「戴口罩」、「量體溫」及「禁止室內5人、室外10人」等基本防疫措施外，也請業者執行4項進階防疫作為：1.確認旅客身分與健康狀況（你是誰?健康狀況?從哪裡來?住宿期間做甚麼?）。2、發現旅客有犯罪嫌疑，應依規立即通報警察單位。3.發現旅客疑似罹患傳染病，應依規立即通報衛生醫療機構。4.參考防疫旅宿設置與管理因應指引，辦理環境清潔消毒與員工健康監測。

    陳志賢強調，呼籲縣內旅宿業者尤須加強住客管制，拒絕可疑人員入住，縣府將不定期現場查核與輔導，期待疫情解封後，提供民眾更安全優質的住宿環境。

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