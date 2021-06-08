超感動！南投38校學童捐出閱讀獎品 為第一線醫護加油打氣

南投縣38所國小學童響應感謝醫護活動，將4200多罐巧克力獎品捐出。（記者佟振國攝）

2021/06/08 19:50

〔記者佟振國／南投報導〕第一線的醫護叔叔、阿姨加油！南投縣18度C文化基金會與縣府文化局鼓勵縣內學童閱讀，達標的學童就能獲得巧克力鼓勵，但面對疫情嚴峻，第一線醫護人員拚盡全力守護全民健康，小朋友也感動在心，最近有38所學校學童將獲贈4000多罐的巧克力獎品捐出，要送給南投、台中、彰化的6家大型醫院，也讓收到禮物的醫護人員超感動！

18度C文化基金會與縣府文化局推動「熊愛閱讀」活動多年，鼓勵學童多閱讀與書寫心得，即能在閱讀護照蓋章，達標的學童就能獲得至少1個裝有巧克力的存錢筒，全縣126所學校參與，本次共送出8200餘罐。

但近來本土疫情嚴峻，第一線醫護人員忙翻，即有學校進行串聯，要為辛苦的醫護加油打氣，小朋友也願意將愛吃的巧克力捐出，送給第一線的醫護享用，計有38所學校響應，共捐出4200餘罐，陸續送給台中榮總、彰化員榮、竹山秀傳、部立南投、埔基、埔榮等6家醫院。

除了巧克力，Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）再加碼致贈醫護防疫噴劑及生吐司，感謝醫護人員全力守護台灣人民的健康安全， 希望全民共同努力，度過疫情難關。

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收到小朋友的愛心，第一線的醫師十分開心與感謝。（埔基提供）

學校、學童共同寫信感謝醫護人員的辛勞。（埔基提供）

南投縣學童為第一線醫護人員加油打氣，將閱讀達標所獲得的巧克力獎品捐出，送給中、彰、投的6家醫院醫護人員享用。（18度C文化基金會提供）

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