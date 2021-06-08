為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    超感動！南投38校學童捐出閱讀獎品 為第一線醫護加油打氣

    南投縣38所國小學童響應感謝醫護活動，將4200多罐巧克力獎品捐出。（記者佟振國攝）

    南投縣38所國小學童響應感謝醫護活動，將4200多罐巧克力獎品捐出。（記者佟振國攝）

    2021/06/08 19:50

    〔記者佟振國／南投報導〕第一線的醫護叔叔、阿姨加油！南投縣18度C文化基金會與縣府文化局鼓勵縣內學童閱讀，達標的學童就能獲得巧克力鼓勵，但面對疫情嚴峻，第一線醫護人員拚盡全力守護全民健康，小朋友也感動在心，最近有38所學校學童將獲贈4000多罐的巧克力獎品捐出，要送給南投、台中、彰化的6家大型醫院，也讓收到禮物的醫護人員超感動！

    18度C文化基金會與縣府文化局推動「熊愛閱讀」活動多年，鼓勵學童多閱讀與書寫心得，即能在閱讀護照蓋章，達標的學童就能獲得至少1個裝有巧克力的存錢筒，全縣126所學校參與，本次共送出8200餘罐。

    但近來本土疫情嚴峻，第一線醫護人員忙翻，即有學校進行串聯，要為辛苦的醫護加油打氣，小朋友也願意將愛吃的巧克力捐出，送給第一線的醫護享用，計有38所學校響應，共捐出4200餘罐，陸續送給台中榮總、彰化員榮、竹山秀傳、部立南投、埔基、埔榮等6家醫院。

    除了巧克力，Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）再加碼致贈醫護防疫噴劑及生吐司，感謝醫護人員全力守護台灣人民的健康安全， 希望全民共同努力，度過疫情難關。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    收到小朋友的愛心，第一線的醫師十分開心與感謝。（埔基提供）

    收到小朋友的愛心，第一線的醫師十分開心與感謝。（埔基提供）

    學校、學童共同寫信感謝醫護人員的辛勞。（埔基提供）

    學校、學童共同寫信感謝醫護人員的辛勞。（埔基提供）

    南投縣學童為第一線醫護人員加油打氣，將閱讀達標所獲得的巧克力獎品捐出，送給中、彰、投的6家醫院醫護人員享用。（18度C文化基金會提供）

    南投縣學童為第一線醫護人員加油打氣，將閱讀達標所獲得的巧克力獎品捐出，送給中、彰、投的6家醫院醫護人員享用。（18度C文化基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹科移工專案篩檢第4天 快篩1191人4陽性
    2021/06/08 19:38

    竹科移工專案篩檢第4天 快篩1191人4陽性
    立委籲第一線公務人員優先打疫苗 蘇貞昌：會請專家會議斟酌
    2021/06/08 19:33

    立委籲第一線公務人員優先打疫苗 蘇貞昌：會請專家會議斟酌

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    員林男子扯人口罩噴口水 民眾驚魂憂染疫求快篩
    2021/06/08 19:29

    員林男子扯人口罩噴口水 民眾驚魂憂染疫求快篩
    南投縣今日熱門
    識破投資原油詐騙案 南投警保住被害人250萬元棺材本
    2021/06/01 23:13

    識破投資原油詐騙案 南投警保住被害人250萬元棺材本

    《南投》武肺確診連2天加零 南投醫事人員近9成接種
    2021/06/02 05:30

    《南投》武肺確診連2天加零 南投醫事人員近9成接種

    《南投》連2天降雨 霧社水庫蓄水率逾3成
    2021/06/02 05:30

    《南投》連2天降雨 霧社水庫蓄水率逾3成

    《南投》山谷遭倒廢棄物 埔里民眾批過份
    2021/06/02 05:30

    《南投》山谷遭倒廢棄物 埔里民眾批過份

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播