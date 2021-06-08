婚喪喜慶、畢典全喊卡！玫瑰開好開滿 農民卻心淌血

埔里鎮長廖志城（左）前往了解花農的困境，盼中央能將花卉、百香果、木瓜等作物列天災救助。（記者佟振國攝）

2021/06/08 19:20

〔記者佟振國／南投報導〕乾旱加疫情，花農怎麼辦？南投縣埔里鎮為切花生產重鎮，但受乾旱、疫情影響，導致玫瑰等主要花卉產量減少又價格低迷，目前花卉市場玫瑰1把20枝批發價平均約40多元，不少花農忍痛放棄採收，鎮長廖志城表示，除了花卉，鎮內的百香果、木瓜也受災嚴重，盼中央能列入天然災害救助與紓困，協助農民度過難關。

埔里鎮公所統計鎮內的花卉栽種面積約400公頃，分為切花與盆花，年產值達20億元，但去年入冬以來即受乾旱少雨影響，今年2、3月玫瑰等花卉生長期嚴重缺水灌溉，導致產量減少，品質也下降。

5月下旬好不容易迎來甘霖，花卉開始迅速生長，卻又因疫情爆發，全台3級警戒，婚喪喜慶、畢業典禮全部喊卡，花卉需求量大減，價格低迷，已有花農決定忍痛放棄採收，任由玫瑰花在田間開花開滿。

阮姓花農表示，目前批發市場1把20枝的玫瑰價格較好的5、60元，一般的3、40元，扣除地租、肥料、農藥、紙箱、運費等成本是入不敷出，也擔心下一期的花再開，又碰上疫情尚未降溫、3級警戒無法解除，產銷問題再次出現。

乃姓花農也指出，1分地5、6000棵的花苗，連同其他耗費的資材成本將近20萬元，現在7分地的玫瑰全部棄採，損失上百萬元，日子真的難過。

鎮長廖志城指出，除了花卉，鎮內的百香果、木瓜也受乾旱衝擊，百香果、木瓜已申請天然災害救助，明日由縣府進行現場勘查，盼花卉也能納入，也希望行政院中部聯合服務中心、農委會能協助農民紓困，度過乾旱、疫情難關。

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埔里玫瑰花等切花受乾旱、疫情夾擊，目前價格偏低，有花農忍痛棄採，任由玫瑰在田間開好開滿。（記者佟振國攝）

花農將無法採收上市的花朵剪除，但憂心下一波的花朵長出，疫情尚未解封，恐又無助花價。（記者佟振國攝）

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