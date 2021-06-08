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    首頁　>　南投縣

    3級警戒國姓鄉民宿照營業生意好 附近居民打爆相關單位電話

    防疫持續3級警戒，南投縣國姓鄉仍有民宿照常讓遊客入住，引起附近居民憂心，公所、警方、衛生所前往了解。（民眾提供）

    防疫持續3級警戒，南投縣國姓鄉仍有民宿照常讓遊客入住，引起附近居民憂心，公所、警方、衛生所前往了解。（民眾提供）

    2021/06/08 09:37

    〔記者佟振國／南投報導〕防疫持續3級警戒，政府呼籲民眾儘量避免長距移動，南投縣國姓鄉仍有民宿照常讓遊客入住，人來人往，令附近居民看了「心驚驚」，公所、警方、衛生所也是電話接不完，但目前採取柔性勸導，盼業者防疫為重，勿再接案，縣府觀光處則表示，旅宿業未在3級警戒停業對象，仍須請業者加強相關防疫措施，更避免室內5人、室外10人群聚，經稽查發現仍可對遊客開罰。

    疫情危機尚未解除，全國防疫3級警戒原至6月14日，昨天宣佈再延長至6月28日，許多行業的停業時間也得延長，雖然旅宿業不在停業規範內，國姓鄉也有部分民宿仍開放遊客住宿，但周邊居民仍擔心人員的移動會形成防疫破口。

    近來鄉公所即接獲不少民眾投訴民宿照常營業，鄉長丘埔生指出，前天會同衛生所、國姓分駐所、長流派出所員警，實地前往了解被投訴的民宿營業狀況，發現5部車10餘人，分住4個房間，都未超過5人，遊客也都有戴口罩、量測體溫，但基於人員長距離移動恐成防疫破口，仍勸導業者勿再接案。

    縣府觀光處則表示，目前旅宿業不在3級警戒停業範圍，但縣內不少業者都願配合防疫暫時停業，未停業的也積極宣導加強防疫措施，包括旅客載口罩、量測體溫、實聯制、加強環境清消，更避免室內5人、室外10人群聚，若經聯合稽查查獲群聚，可依傳染病防治法對遊客開罰6至30萬。

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    南投縣政府觀光處表示強調旅宿業未在3級警戒停業範圍，仍須加強相關防疫措施。（民眾提供）

    南投縣政府觀光處表示強調旅宿業未在3級警戒停業範圍，仍須加強相關防疫措施。（民眾提供）

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