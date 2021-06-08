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    首頁　>　南投縣

    驚險！大貨車運將疑心肌梗塞 全力閃加油站、撞上分隔島命危

    南投市南崗路上一輛大貨車疑為減少傷害，閃過路旁加油站及電線桿（左）而撞上分隔島。（記者謝介裕攝）

    南投市南崗路上一輛大貨車疑為減少傷害，閃過路旁加油站及電線桿（左）而撞上分隔島。（記者謝介裕攝）

    2021/06/08 08:51

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南崗工業區昨天下午發生一起車禍，一輛大貨車衝撞中央分隔島後，卡在上面動彈不得，40多歲的林姓司機高喊一聲「痛」後，即失去意識，送醫後仍在加護病房救治，衛福部南投醫院初步研判，有可能是急性心肌梗塞發作，才造成車輛失控衍生車禍發生。

    該案發生在昨日下午5時許，因是下班時間，一度造成南崗工業區對外主幹道南崗路大塞車，南投分局據報後，除派出員警到場指揮交通，以利消防局救護車將大貨車司機送醫救治以外，也針對車禍發生原因深入調查。

    警方說，據現場目擊民眾聲稱，林姓司機駕駛大貨車從仁和路右轉南崗路途中，車子即搖搖晃晃，僅見司機表情痛苦，隨後即撞上南崗路中間分隔島，使得南下北上的內線車道受阻。

    由於路旁有加油站及整排電線桿，警方研判，該司機已強認身體不適，最後選擇將傷害降至最低而衝撞分隔島後，車輛卡在上頭才失去動力停了下來，同時司機本身也失去意識趴在駕駛座方向盤，隨即被送往南投醫院搶救。

    南投醫院表示，該司機被救護車送到醫院時，一度失去呼吸，經緊急搶救後才恢復心跳，初步研判，極可能是急性心肌梗塞引發的休克，同時又合併腦出血，傷勢相當嚴重，經與家屬討論後，目前已轉院到台中市中山醫大附設醫院醫學中心救治中。

    醫院表示，近幾年來心臟疾病已躍居台灣十大死因前2名，而冠狀動脈心臟病又以併發急性心肌梗塞最為可怕，且發生的年齡層有年輕化趨勢，維持正常作息、運動、均衡飲食及降低膽固醇攝取、遠離菸酒，則是保健之道，值得大家重視。

    南投市南崗路上一輛大貨車撞上分隔島後，卡在上頭。（記者謝介裕攝）

    南投市南崗路上一輛大貨車撞上分隔島後，卡在上頭。（記者謝介裕攝）

    南投市南崗路上一輛大貨車撞上分隔島後卡在上頭，造成交通大塞車。（記者謝介裕攝）

    南投市南崗路上一輛大貨車撞上分隔島後卡在上頭，造成交通大塞車。（記者謝介裕攝）

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