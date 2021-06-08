南投爆喪禮群聚感染 違法辦公祭最高可處30萬元罰鍰

南投縣皇穹陵紀念花園辦理進塔法會儀式，嚴格遵守禁止室內5人、室外10人防疫規定。（記者張協昇攝）

2021/06/08 08:18

［記者張協昇／南投報導］南投縣日前爆發縣內首宗疑辦喪禮群聚染疫，縣政府民政處表示，有關喪禮管制措施，除全國同步停止公祭儀式外，辦理家祭並不受室內5人、戶外10人限制，但仍請請喪家配合防疫規定，勤洗手、實聯制、佩戴口罩及保持社交安全距離，並定時進行環境消毒，若違反「禁止公祭」者得依傳染病防治法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，違反「落實實聯制與維持適當區隔」及「戶外全程佩戴口罩」規定也可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

此外，因應三級警戒，縣內納骨塔骨灰（骸）存放設施也僅限進塔、遷出案件，不開放民眾進塔祭拜，縣內集集鎮私立慈德寺火化場也已實施實施人員管制，喪家送葬至火化場時，每案僅限5人（含業者1人、法師1人、家屬3人），請民眾配合。

南投縣埔里鎮日前疑因民眾辦喪禮出現群聚染疫，造成父女2人確診，足跡包括埔里唯格會館、集集火化場，引發民眾對辦喪禮時究竟如何遵守相關防疫規定的重視。

南投縣政府民政處表示，按衛生福利部110年5月28日公告修正的「嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，有關喪禮部分禁止公祭，辦理家祭時請喪家及承攬業者全程佩戴口罩並落實實聯制與維持適當區隔之防疫措施，尚不受室內5人、戶外10人限制。

惟縣府強調，喪家辧理家祭雖無人數管制限制，惟仍請盡量縮小規模，並落實全程佩戴口罩、實聯制與維持適當區隔，以確保自身及他人安全，惟若有違反「禁止公祭」者得依傳染病防治法第37條第1項第1款規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰，違反「落實實聯制與維持適當區隔」及「戶外全程佩戴口罩」者得依傳染病防治法第37條第1項第1款規定處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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