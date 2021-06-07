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    首頁　>　南投縣

    免洗餐具爆量 南投國姓公所籲先沖洗否則拒收開罰

    國姓鄉公所清潔隊嚴格要求免洗餐具須沖洗油脂、殘渣後再回收，否則將拒收甚至開罰。（記者佟振國攝）

    國姓鄉公所清潔隊嚴格要求免洗餐具須沖洗油脂、殘渣後再回收，否則將拒收甚至開罰。（記者佟振國攝）

    2021/06/07 18:50

    〔記者佟振國／南投報導〕疫情延燒讓餐廳取消內用改外帶，導致免洗餐具用量大增，南投縣國姓鄉清潔隊統計疫情前、後平均每月免洗餐具回收量暴增3倍，目前多達2100至2400公斤，由於多數民眾食用後未加沖洗致食物殘留，讓可回收物淪為垃圾，也徒增清潔隊員工作負荷，公所目前積極宣導民眾做好餐具沖洗再回收，否則拒絕收運，屢勸不聽甚至不排除開單告發。

    國姓鄉公所清潔隊統計，疫情前鄉內的免洗紙類、塑膠餐具回收量每月約7、800公斤，但疫情爆發後，隨著警戒層級提升至第3級，餐廳的內用取消，一律改為外帶，每月免洗餐具的回收量也多達2100至2400公斤，一口氣增加3倍。

    但許多民眾在飲食後直接將餐具回收，還留有油漬與食物殘渣，衍生異味與孳生蚊蠅，清潔隊員忙著回收分類，還得加以清洗才能回收，否則只能淪為垃圾處理，在疫情期間清潔隊員要收運、分類垃圾，還要支援全鄉清潔消毒等工作，工作負荷十分沉重。

    清潔隊長李文森表示，目前宣導鄉民在使用紙類、塑膠免洗餐具後，應先將附著其上的油脂、食物殘渣沖掉後再回收，違反者將拒絕清運，若屢勸不聽，可依廢棄物清理法最高處6000元罰鍰。

    鄉長丘埔生也強調，由於防疫3級警戒從6月14日再延長2週至6月28日，民眾對於相關防疫措施仍要配合，尤其禁內用只外帶的飲食措施與全鄉環保息息相關，希望鄉親全力配合，別讓鄉內的環保破功。

    防疫3級警戒，民眾外食不能內用只能外帶，增加許多免洗餐具用量，但不少人未加沖洗甚至還有食物殘渣即回收。（記者佟振國攝）

    防疫3級警戒，民眾外食不能內用只能外帶，增加許多免洗餐具用量，但不少人未加沖洗甚至還有食物殘渣即回收。（記者佟振國攝）

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