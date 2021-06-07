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    首頁　>　南投縣

    家祭被檢舉群聚影響出殯時程 南投國姓鄉民痛罵：吃飽太閒

    南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾父親往生，6月5日舉行家祭，卻遭人檢舉違反群聚規定，員警到場蒐證、登記11人的資料。（民眾提供）

    南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾父親往生，6月5日舉行家祭，卻遭人檢舉違反群聚規定，員警到場蒐證、登記11人的資料。（民眾提供）

    2021/06/07 18:43

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉乾溝村余姓村民的父親往生，6月5日舉行家祭，卻被人報警檢舉「群聚」違反防疫規定，埔里警分局長壽派出所員警到場蒐證，並登記在場11人的資料，家屬認為因此導致後續出殯、火化、進塔等時程被延誤，十分憤怒，痛批檢舉者太過份；縣府民政處說明，目前三級警戒，喪禮辦家祭只要做好相關防疫措施，不受室內5人、室外10人限制，該案應不會開罰，但日前南投市有民眾參加家祭儀式而染疫，民眾面臨類似狀況仍不能掉以輕心。

    埔里分局勤務中心6月5日上午7點20分接獲民眾報案檢舉，指國姓鄉乾溝村有2、30位民眾群聚，違反防疫規定，員警獲報到場發現是民眾辦喪事，現場一共11人，按規定錄影蒐證、登記資料。

    雖然家屬與禮儀社人員都強調家祭儀式只要做好政府規定的相關防疫措施，包括縮小規模、人員全程戴口罩、實聯制及保持安全區隔，就不受室內5人、室外10人的限制，但員警仍告知民眾將報請縣府主管機關認定辦理，引起家屬不滿，也有人將畫面PO網爆料。

    余姓男子表示，當時父親的棺木已經封釘準備出殯，趕下午1點火化後於吉時讓骨灰進塔，但因為被人胡亂檢舉而延誤，直到下午3點才能火化，後續進塔儀式無法舉行，必須擇日再辦，父親最後一程還受此折騰，為人子女怎不痛心。

    縣府民政處長吳燕玲則是重申，有關喪禮部分禁止公祭，可以辦理家祭，但需全程戴口罩並落實實聯制與維持適當區隔，不受室內5人，戶外10人的限制，此案應不會裁罰。

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    不過縣府也提醒民眾，4日才發生縣內首例喪禮家族群聚傳播，家祭可辦但建議儘量縮小規模，外地家屬盡量不要移動參與，參與家屬則須落實相關防疫措施，降低染疫風險。

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