疑10萬債務起糾紛 越南移工「8打1」討債

南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，逮捕8嫌移送法辦情形。（竹山分局提供）

2021/06/05 16:23

〔記者謝介裕／南投報導〕「攏是為著10萬元」的秀場短劇，於南投縣竹山鎮真實上演！武姓越南籍移工與張姓同鄉移工有10萬元的債務糾紛，2日凌晨4點半左右，武某夥同另7名越南移工將張姓被害人強押上車載往彰化1處宿舍，對被害人拳打腳踢，警方據報組成專案小組連夜偵辦，今將8名嫌犯逮捕到案，宣布偵破此糾眾暴力討債案。

警方表示，武某等8名嫌犯，目前都在彰化工作，僅被害人獨自在竹山從事採茶工作，在南投地檢署檢察官指揮下，攻破被害人被拘禁的場所時，除當場逮獲嫌犯並順利救出被害人以外，也查扣空氣槍、斧頭、鋁棒等犯罪工具，同時8嫌群聚在室內時，不但未戴口罩，且還涉嫌吸食安非他命，可說是罪加一等，訊後，除依傷害、毒品等罪嫌移送以外，也就違反傳染病防治法部分函請彰化縣衛生局進行裁罰。

警方說，武嫌在偵訊時聲稱，被害人積欠他的錢達10萬元之多，因遲遲不還又避不見面，他一怒之下才糾眾將人押起來教訓，惟被害人則堅稱未欠嫌犯錢，兩造各說各話，案情有待進一步釐清。

不過，警方強調，當下疫情嚴峻，絕不容許暴力討債等危及治安的不法情事發生，藉此展現警方打擊犯罪決心之餘，也再度呼籲養生館等高風險場所的業者，不要違規營業，逃逸或逾期居留的移工能主動到案自首及篩檢，以免淪為防疫破口。

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南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，起出空氣槍、鋁棒、斧頭等工具，以及少許安非他命毒品及吸食器情形。（竹山分局提供）

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