前南投縣府技工索賄已判刑 強制猥褻女業者再加判10月

前南投縣府建設處葉姓技工向違規的民宿業者索賄已被判刑，日前又因對女業者強吻強摸被控告強制猥褻，再被南投地院判刑10個月。（記者陳鳳麗攝）

2021/04/05 21:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府建設處葉姓技工，前年負責襄助承辦清境地區違建查報、拆除業務，向2家不合法民宿的女性業者索賄，還曾對其中1女要求發生性關係遭拒，2罪被南投地院各判5年2月和5年6月，而其中1女性民宿業者被強吻、強摸胸部而提告，南投地院近日也以強制猥褻罪名判處有期徒刑10個月。

52歲的葉姓男子原本擔任南投縣府建設處技工，負責襄助辦理清境地區違建查報、拆除業務，前年鎖定2家不合法民宿業者，謊稱只要2女答應其提出的條件，可確保不查報、不拆除，讓她們得以繼續營業。另用LINE與其中1女業者聯絡，若該女每年給他10萬元及插乾股，以及陪睡，就保證不會被查報違建，合併應執行7年6月。

去年被南投地院依貪污治罪條例的違背職務要求賄賂及不正利益罪，判處有期徒刑5年2個月，及共同犯違背職務要賄賂及不正利益罪判有期徒刑5年4個月，應執行7年6個月。

葉姓技工也被其中1名女業者控告強制猥褻，南投地院法官日前也審結該案，判處葉男有期徒刑10個月。南投地院法官在判決書中指出，葉男前年2月初除夕晚間，到清境一家民宿吃年夜飯，以酒醉之名要求借用房間休息，女業者扶他進房間後，他即聲稱當年元旦起接管山上，如有需要可以協助等語，該業者予以拒絕後，他即動手動腳。

葉男雙手環抱該女，不只強吻該女，並兩度伸手摸其胸部，因民宿員工敲門，並大聲喊叫，要老闆出來處理事情，該女才得以藉機離開房間。

葉男否認強制猥褻，只是酒醉不小心碰到該女胸部，且說兩人在交往，惟女業者出示事後葉男LINE的對話錄音，葉男在對話中說「那天我有摸到奶子耶」、「很大很舒服，摸起來感覺很有飽足」、「我從來沒有摸過那麼飽足感的奶子」等話語。

法官認為女業者為了蒐證錄音，只是敷衍回應、虛與委蛇，很難認為兩人有何密切交往關係，葉男因一時生理衝動，以強暴的方式，對被害人猥褻，不僅破壞被害人的性自主決定權，並且影響被害人之心理健康，且未與被害人達成和解或給付賠償，判處有期徒刑10個月。

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