南投酒駕車禍釀1死 清明連假徒增遺憾

今天清明節連假最後一天，溪頭雖未湧現人車潮，但警方仍在路口維持交通秩序。（記者謝介裕攝）

2021/04/05 17:33

〔記者謝介裕／南投報導〕今天是清明節連假最後1天，南投縣警察局在交通流暢中心遠端系統指揮調度下，各風景區交通順暢，惟下午3點半左右，信義鄉發生1起酒駕自撞電線桿釀1人死亡的意外，使得連假以來，好不容易維持3天交通零死亡率的紀錄，未能守住而「破功」，令員警感嘆不已，也再度呼籲社會大眾一定要遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則。

因應清明節4天連假到來，南投縣警局特別設立「交通流暢中心」，一旦各分局發現車禍等突發狀況後，便須即時回傳資料，以利該中心進行人力調度與路況排除工作，惟在民眾擔憂塞車及做好收心準備上班的預期心理下，今連假最後一天，從日月潭迄溪頭、杉林溪等縣內各大景點，對外的觀光動線車流量明顯比前2天少，加上警方指揮得當，交通簡直順到令人刮目相看，也使得唯一的酒駕意外備受外界注目。

警方表示，今日下午3點半左右，這名20多歲男子與友人在信義鄉地利部落飲酒餐敘後，獨自騎著重機往潭南部落住家方向行駛，來到投97線7.7公里處不慎衝撞電線桿，連人帶車倒地不起，警方據報趕到案發現場時，人已無呼吸心跳，但警方仍透過救護車將其送到埔里基督教醫院急救，但最後仍傷重不治。

警方說，據醫院抽血換算結果，該男子酒測值約為1毫克，加上未戴安全帽，更是其頭部受到重創及不治的關鍵，並強調，「酒駕零容忍」已是社會普遍的共識，提醒駕駛人酒後改搭計乘車或請家人接送，勿心存僥倖違規上路，畢竟「取締易逃，意外難測」，該案便是活生生的案例，值得社會各界引以為鑑。

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