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    首頁　>　南投縣

    日月潭乾旱創百年來之最 老照片曝日治時期豐沛潭水

    90多年前日月潭水位尚未升高，即未攔水進行水力發電前的日月潭，從南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠收藏的當時舊照明信片，可一窺潭水豐沛的面貌。（記者陳鳳麗翻攝）

    90多年前日月潭水位尚未升高，即未攔水進行水力發電前的日月潭，從南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠收藏的當時舊照明信片，可一窺潭水豐沛的面貌。（記者陳鳳麗翻攝）

    2021/04/05 18:38

    ［記者陳鳳麗／南投報導］日月潭嚴重乾旱，今天再創歷史新低，乾旱情況堪稱百年之最，南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠，收藏日月潭日治時期到光復初期舊照片，發現近百年前發電廠工程未施作前，即日月潭水位未升高前，日月潭的潭水依然豐沛，湖光山色十分美麗，對照今年乾旱景象，讓人心驚。

    日月潭的水位再創歷史新低，以水利署即時水情資訊來看，4月4日跌破736公尺，來到735.86公尺，與滿水位748.48公尺相較，已差了13公尺，堪稱日月潭截水發電以來最乾旱的時期，陸水行舟、潭底重現的景致讓大家心慌。

    南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠收藏很多日月潭舊照片，最早到1920年代，即日本政府在1929年於武界施作水壩，日月潭水位升高，興建鉅工和大觀電廠之前，日月潭當時水位較低，邵族原住民就住在原來潭邊，而從90多年前印製的風景明信片，明信片使用日月潭當時的照片來看，及光復初期的日月潭舊照來看，日月潭的潭水一直都是豐沛，且湖光山色，景致美麗。

    梁志忠說，日月潭從日治時期就是日本政府力推的觀光勝地，因此不管是外銷到日本的「蓬萊塗漆器」或是日月潭風光和原住民文化的風景明信片，都能看到日月潭水量豐富的景色。

    日治時期日月潭尚未水力發電前，潭水豐沛，邵族人就在潭邊生活，舊明信片即可發現當時日月潭水量很多。（記者陳鳳麗翻攝）

    日治時期日月潭尚未水力發電前，潭水豐沛，邵族人就在潭邊生活，舊明信片即可發現當時日月潭水量很多。（記者陳鳳麗翻攝）

    台灣光復後的日月潭碼頭舊照，依然可見潭水的水量很多。（記者陳鳳麗翻攝）

    台灣光復後的日月潭碼頭舊照，依然可見潭水的水量很多。（記者陳鳳麗翻攝）

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