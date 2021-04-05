日月潭乾旱創百年來之最 老照片曝日治時期豐沛潭水
［記者陳鳳麗／南投報導］日月潭嚴重乾旱，今天再創歷史新低，乾旱情況堪稱百年之最，南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠，收藏日月潭日治時期到光復初期舊照片，發現近百年前發電廠工程未施作前，即日月潭水位未升高前，日月潭的潭水依然豐沛，湖光山色十分美麗，對照今年乾旱景象，讓人心驚。
日月潭的水位再創歷史新低，以水利署即時水情資訊來看，4月4日跌破736公尺，來到735.86公尺，與滿水位748.48公尺相較，已差了13公尺，堪稱日月潭截水發電以來最乾旱的時期，陸水行舟、潭底重現的景致讓大家心慌。
南投縣文化資產學會創會理事長梁志忠收藏很多日月潭舊照片，最早到1920年代，即日本政府在1929年於武界施作水壩，日月潭水位升高，興建鉅工和大觀電廠之前，日月潭當時水位較低，邵族原住民就住在原來潭邊，而從90多年前印製的風景明信片，明信片使用日月潭當時的照片來看，及光復初期的日月潭舊照來看，日月潭的潭水一直都是豐沛，且湖光山色，景致美麗。
梁志忠說，日月潭從日治時期就是日本政府力推的觀光勝地，因此不管是外銷到日本的「蓬萊塗漆器」或是日月潭風光和原住民文化的風景明信片，都能看到日月潭水量豐富的景色。