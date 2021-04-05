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    驚！自來水變「泥水」 日月潭水位創歷史新低

    日月潭水位持續探底，伊達邵地區住家水龍頭打開流出混濁「泥水」情形，令人驚訝不已。（記者謝介裕翻攝）

    日月潭水位持續探底，伊達邵地區住家水龍頭打開流出混濁「泥水」情形，令人驚訝不已。（記者謝介裕翻攝）

    2021/04/05 15:17

    〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭水庫今日水位降至735.42公尺，不但再創歷史新低，邵族大本營伊達邵地區許多住家水龍頭打開，水質不再像以往清澈，驚見十分混濁的「泥水」異樣，令社區民眾驚訝不已，直說：「這樣的水能喝？」

    旱象未解，日月潭水庫水位持續探底，3月底時水位尚維持在736公尺的低水位，未料，4月1日起跌破736公尺，今日水位最低點來到735.42公尺，與滿水位748.48公尺相較，已差了13公尺之多，也創下半世紀以來最低水位的紀錄。

    然而，隨著水位直直落，日月潭水庫除了浮現長年沉在潭底的垃圾問題，還好在行政院中部辦公室執行長蔡培慧號召下，與社區民眾、漁民及志工等相關團體，同心協力火速將垃圾清運乾淨以外，還出現一大堆怪象，包括潭中台灣鯛疑缺氧集體往潭面呼吸「求救」情景，令伊達邵地區民眾不禁嘆道，如今難不成換「人」也要遭殃？

    立委馬文君指出，根據伊達邵地區民眾向她陳情的內容資料顯示，自來水公司提供伊達邵地區住家住戶飲用的自來水進水口，位於伊達邵纜車站一帶水域，惟因水位大幅下降，使得水源區幾乎被黃土、污泥覆蓋，才導致水質大受影響。

    目前自來水公司與伊達邵住戶經協調後，已達成部分共識，首先是伊達邵地區住家將在半夜停水，待天亮後再供水，至於確實停水時間有待進一步研議，其次，將於伊達邵地區挖水井尋求新的水源，以解決目前供水不足又水質不佳問題，水公司強調，此方案為枯旱期間因應對策，待雨季豐水期，日月潭水位回升便恢復正常供水。

    除此，日月潭所在的魚池鄉公所明（6）日將聯合全鄉13村，於朝霧碼頭共同舉辦聯合祈雨法會，期盼上蒼能早日降甘霖解旱象，同時呼籲大家共體時艱，節約用水。

    日月潭水情未告急前，還不時可見伊達邵纜車站倒影美景。（資料照，記者謝介裕攝）

    日月潭水情未告急前，還不時可見伊達邵纜車站倒影美景。（資料照，記者謝介裕攝）

    日月潭水位持續探底，位於伊達邵纜車站的自來水水源區，幾乎被黃土、污泥覆蓋情形。（記者謝介裕攝）

    日月潭水位持續探底，位於伊達邵纜車站的自來水水源區，幾乎被黃土、污泥覆蓋情形。（記者謝介裕攝）

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