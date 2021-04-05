為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    清明節要上班 寫紙條給祖先「請假」、還要「晚上多多關照」老闆

    到納骨堂祭祖的民眾撿到一張跟祖先請假但又告狀的紙條，民俗專家說這是「冥信告訴狀」。（廖士賢先生提供）

    到納骨堂祭祖的民眾撿到一張跟祖先請假但又告狀的紙條，民俗專家說這是「冥信告訴狀」。（廖士賢先生提供）

    2021/04/05 09:32

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是清明連假最後一天，很多人都在昨日清明節掃墓、祭祖，有廖姓民眾去納骨堂祭祖時，撿到「寫給祖先們」的紙條，寫紙條者跟祖先稟告因要上班故無法去祭拜，請祖先們和仙境的好友去教訓不照勞基法走的老闆，晚上多多關照他。民俗專家廖大乙表示，寫「寫冥信」稟告請假是孝心，但要祖先是教訓老闆，這是「寫冥信告訴狀」，這是見不得光的害人行徑，告訴狀不管有無燒化，都已失效。

    草屯鎮廖姓民眾昨天去納骨堂掃墓祭祖時，在地下撿到寫給祖先們的紙條，寫紙條的人沒有署名，反倒是有寫出老闆的名字，因為他覺得老闆很可惡，清明節還要他上班，讓他無法去祭拜祖先，請祖先們要去教訓這名惡老闆。

    廖姓民眾把紙條拍照PO在地方臉書社團「草屯人」，網友們看了頻按讚，建議他趕快燒化，寫紙條者的祖先才看得到。也有網友笑說：「寫紙條者忘了告訴祖先自己是哪個子孫，也沒寫公司地址，祖先可能找不到！」。

    廖姓民眾說，紙條拍照後其實有幫那位寫紙條者，把紙條燒化掉，祖先應該有收到才對。

    民俗專家廖大乙則表示，寫紙條跟祖先請假、稟告不能去納骨堂祭祖的原因，此舉稱為「寫冥信」，這是一種禮貌和孝心是好的，但是若「寫冥信」是打小報告，這就變成「冥信告訴狀」，老闆若沒有照勞基法但還是有付薪水，當員工也可選擇要跟不要，若選擇去上班但要祖先去教訓老闆，這種有害人想法、有見不得光的行徑，不管紙條有無被撿到，有無燒化都會失效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    清明連假今收假 預估國五9點半將湧塞車潮
    2021/04/05 09:03

    清明連假今收假 預估國五9點半將湧塞車潮
    健康網》「清明」養生調理怎麼做？ 中醫建議少吃易發炎食物
    2021/04/05 07:28

    健康網》「清明」養生調理怎麼做？ 中醫建議少吃易發炎食物
    清明連假北返車潮湧上國道 國3中興、霧峰與國6霧峰系統紅通通
    2021/04/04 20:19

    清明連假北返車潮湧上國道 國3中興、霧峰與國6霧峰系統紅通通
    清明連假收假估車潮湧現 週一省道公路多段交管
    2021/04/04 18:49

    清明連假收假估車潮湧現 週一省道公路多段交管
    南投縣今日熱門
    「鋼便橋」3/31拆除 南投七彩湖、六順山再度「與世隔絕」
    2021/03/29 11:37

    「鋼便橋」3/31拆除 南投七彩湖、六順山再度「與世隔絕」

    南投警兒性侵案傳受害人投書「38號樹洞」 校方：不知真偽會關心
    2021/03/29 15:03

    南投警兒性侵案傳受害人投書「38號樹洞」 校方：不知真偽會關心

    南投「橋聳雲天」綠雕公園近完工 林明溱︰綠美化不足
    2021/03/29 18:53

    南投「橋聳雲天」綠雕公園近完工 林明溱︰綠美化不足

    來看火金姑哦～南投縣賞螢季4月2日展開 將持續到7月
    2021/03/29 19:34

    來看火金姑哦～南投縣賞螢季4月2日展開 將持續到7月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播