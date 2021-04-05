清明節要上班 寫紙條給祖先「請假」、還要「晚上多多關照」老闆

到納骨堂祭祖的民眾撿到一張跟祖先請假但又告狀的紙條，民俗專家說這是「冥信告訴狀」。（廖士賢先生提供）

2021/04/05 09:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是清明連假最後一天，很多人都在昨日清明節掃墓、祭祖，有廖姓民眾去納骨堂祭祖時，撿到「寫給祖先們」的紙條，寫紙條者跟祖先稟告因要上班故無法去祭拜，請祖先們和仙境的好友去教訓不照勞基法走的老闆，晚上多多關照他。民俗專家廖大乙表示，寫「寫冥信」稟告請假是孝心，但要祖先是教訓老闆，這是「寫冥信告訴狀」，這是見不得光的害人行徑，告訴狀不管有無燒化，都已失效。

草屯鎮廖姓民眾昨天去納骨堂掃墓祭祖時，在地下撿到寫給祖先們的紙條，寫紙條的人沒有署名，反倒是有寫出老闆的名字，因為他覺得老闆很可惡，清明節還要他上班，讓他無法去祭拜祖先，請祖先們要去教訓這名惡老闆。

廖姓民眾把紙條拍照PO在地方臉書社團「草屯人」，網友們看了頻按讚，建議他趕快燒化，寫紙條者的祖先才看得到。也有網友笑說：「寫紙條者忘了告訴祖先自己是哪個子孫，也沒寫公司地址，祖先可能找不到！」。

廖姓民眾說，紙條拍照後其實有幫那位寫紙條者，把紙條燒化掉，祖先應該有收到才對。

民俗專家廖大乙則表示，寫紙條跟祖先請假、稟告不能去納骨堂祭祖的原因，此舉稱為「寫冥信」，這是一種禮貌和孝心是好的，但是若「寫冥信」是打小報告，這就變成「冥信告訴狀」，老闆若沒有照勞基法但還是有付薪水，當員工也可選擇要跟不要，若選擇去上班但要祖先去教訓老闆，這種有害人想法、有見不得光的行徑，不管紙條有無被撿到，有無燒化都會失效。

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