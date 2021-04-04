「愛的迫降」翻版？飛行傘氣流不足 玩家降落九族引騷動

九族文化村驚傳有飛行傘迫降園區，該名香港籍玩家透露是風勢改變、氣流不足，才會迫降在園區。（記者劉濱銓翻攝）

2021/04/04 16:33

［記者劉濱銓／南投報導］「愛的迫降」又一樁？南投日月潭風景區九族文化村，本月2日下午發生飛行傘迫降事件，徐姓香港籍玩家從埔里虎頭山飛行場出發，飛行近20公里後，因上升氣流不足，不得已而迫降九族文化村園區廣場，引發騷動，所幸沒有發生傷亡意外，徐男對此感到抱歉；九族園方則說，園區內有纜車塔柱、自由落體遊具等設施，飛行傘貿然越過園區上空相當危險，盼玩家注意、自律，以免發生危險。

九族園方指出，本月2日下午4點多，在園區上空發現有飛行傘出現，之後就一直往歐式花園、停車場方向飛行，最後則是迫降在園區花園廣場，所幸玩家與遊客都沒有人受傷，經園區保全人員詢問，玩家透露是風勢改變、氣流不足，不得已才會迫降在園區。

園方強調，園區內有纜車、塔柱，以及高聳的自由落體遊具，過去就偶有飛行傘經過園區上空，甚至發生過玩家在歐式花園迫降時，撞到一旁的餐廳玻璃，所幸只有輕傷，沒有生命危險。

之後園方也一再向飛行傘協會反映，要求勿靠近園區，由於飛行傘都有既定路線，盼玩家、業者自律，不要刻意接近，以免對自身或園區遊客造成危險。

南投縣政府表示，經了解是有1名徐姓香港籍玩家，當天從埔里虎頭山飛行場出發，飛行到一半後，因上升氣流不足，無法折返回埔里，才迫降在九族廣場，幸未發生危險，徐男對此也相當抱歉，研判該事件是突發情況，但已向飛行傘協會反映，要求玩家與業者不能靠近九族園區，否則就會依規定列入禁飛黑名單，以維飛行傘活動安全。

九族文化村驚傳有飛行傘迫降園區，雖未有人員受傷，但已在園區引發騷動。（記者劉濱銓翻攝）

九族文化村驚傳有飛行傘迫降園區，雖未有人員受傷，但已在園區引發騷動。（記者劉濱銓翻攝）

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