擺脫都會黨印象 民眾黨明年底在南投推派人選角逐縣議員

台灣民眾黨近期將在南投市成立縣黨部，並推首屆縣黨部主委簡千翔投入明年底縣議員選舉。（記者佟振國攝）

2021/04/04 16:19

〔記者佟振國／南投報導〕擺脫都會黨印象！台灣民眾黨不僅將在南投縣成立縣黨部，也積極推出人選備戰明年底的地方選舉，今年40歲、擁有英國教育博士的縣黨部主委簡千翔，將代表民眾黨首度角逐南投縣第1選區議員，簡千翔表示，認同柯P的理念，決定不當政治絕緣體，也要號召年輕與有心改變現有政治生態的民眾加入，除了他以外，目標再推出2人角逐議員、代表或村里長。

距離2022年地方選舉已不到2年，台灣民眾黨也將投入選戰，陸續公布台中、南投、雲林、嘉義等縣市參選名單，南投縣是首屆縣黨部主委簡千翔，今年40歲，擁有英國雪菲爾大學教育博士高學歷，設籍南投市，極有可能代表民眾黨角逐第1選區（南投市、名間鄉）議員，黨主席柯文哲原訂今天中午到南投與重要幹部與地方人士見面，因台鐵重大事故延期。

簡千翔表示，因為認同柯P所說年輕人要將城市的治理權拿回來，因此決定參與政治，並呼籲年輕人要改變政治是上一輩事情的想法，希望成立公開透明能讓年輕人、全民參與的政治活動，透過這股力量刷清政治在鄉下地方就是骯髒、污穢、買票、抹黑的歪風。

簡千翔說，過去民眾黨一直被抨擊是都會型的政黨，因此未來在南投縣的佈局，除了已規劃在南投市民族路成立的縣黨部服務鄉親，並至少推出3個地方的參選人投入議員、代表、村里長選舉，選區分佈為1、2、3選區，希望藉此深耕地方。

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