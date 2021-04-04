誤會大了！驚躲大批特勤警力不慎墜崖 逃逸移工1死1傷

南投縣仁愛鄉互助村鄉道投80線明隧道，2日傍晚發生2名逃逸移工墜崖跌落北港溪釀成1死1傷的意外事故，當時移工所共乘的機車仍留在現場。（記者佟振國攝）

2021/04/04 13:46

〔記者佟振國／南投報導〕誤會大了？！南投縣仁愛鄉互助村鄉道投80線明隧道旁，2日傍晚發生民眾墜落北港溪床意外事故，警消趕到救援發現是1男1女的印尼籍逃逸移工，女子已明顯死亡，男子多處骨折與擦挫傷送醫救治，疑似他們共乘1部機車，卻在明隧道內遭遇負責前總統馬英九特勤交管的警力，趕緊棄車躲在明隧道旁狹窄邊坡卻不慎墜崖，事發後也在部落引起不小議論。

據了解，4月2日晚間8點多仁愛警方接獲報案，指在互助村鄉道投80線明隧道下方有人墜落北港溪床，警方與鄰近國姓消防分隊摸黑前往搜救，先發現救起1名受傷的印尼籍男性逃逸移工送醫，全身擦挫傷以及肩胛骨、恥骨等多處骨折，須住院進一步開刀救治，傷者表示還有1名同行的印尼女性移工待救，警消不久在附近溪床尋獲，但已明顯死亡。

由於該明隧道旁就是陡峭懸崖，距北港溪床約深達50公尺，2名移工為何墜落釀成1死1傷，據部落居民表示，當天傍晚5點左右，2名逃逸移工共乘1部機車行經投80線明隧道內，卻見到了不少警力，就像老鼠看到貓，嚇得趕緊將機車停在明隧道旁，2人跨越護欄躲在狹窄的邊坡，沒想到女的沒站穩滑落，男的伸手救人不成，雙雙滾落至北港溪床，直到晚間8點多才被人發現報案救起。

原來當天上午前總統馬英九率馬英九基金會「大九學堂」師生先造訪霧社事件紀念公園，下午轉往互助村清流部落，一行傍晚5點多離轄，警方編排卸任元首特勤進行道路交管，逃逸移工應該就是看到沿途執行特勤的警力而驚逃釀成意外，警方對此則低調不回應，表示會進一步調查釐清意外發生原因。

據了解，當時印尼籍1男1女移工為了躲避警察，就棄車越過明隧道旁護欄站在狹窄邊坡，卻不慎雙雙墜落。（記者佟振國攝）

明隧道旁即是陡峭懸崖，距離北港溪床約50公尺深。（記者佟振國攝）

前總統馬英九與「大九學堂」師生，4月2日上、下午分別造訪仁愛鄉霧社事件紀念公園與互助村清流部落。（資料照）

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