林道廢棄公車爆紅 議員車主傻眼：古董車商狂叩喊收購

臉書登山社團近期有網友貼文指出在林道赫見廢棄公車，引發熱議，尤其車身還有休息站、電話等字樣，令人好奇這輛古董車輛的由來。（民眾提供）

2021/04/03 13:02

［記者劉濱銓／南投報導］臉書登山社團「登山健行自組隊」，近期有山友貼文分享在郡大林道的廢棄公車照片，由於車型外觀復古，車身還有「水里欣山園休息站」等字樣，讓人好奇這輛車的由來；水里欣山園餐廳業者，同時也是南投縣議員的蕭志全回應，這輛車是30多年前載運山友前往攀登玉山的接駁車，後來因颱風導致路基流失，才會受困林道，近期古董車商的電話接不完，打來就說要收購這輛車，讓他相當傻眼，原來就是昔日接駁車在網路發酵所致。

蕭志全表示，家裡早期就在南投水里鄉經營水里欣山園休息站，以及載客接駁登山服務，約在30多年前，從水里載客到信義，沿著郡大林道一直開，可通往林道66.8K的玉山觀高地區，山友抵達後，就能步行前往八通關大草原，接駁人員晚上則會幫山友準備晚餐，隔天也會準備便當，待山友沿著八通關古道步行下山往信義東埔，接駁車就會沿著郡大林道折返，並前往東埔將客人接回。

惟30年前因一場颱風，導致郡大林道約40K出現大崩坍，路基嚴重流失，當時這輛接駁車無法通行，只好暫時停放在林道，後來因坍方面積實在太大，林道無法修復，車子才會受困並廢棄在林道。

蕭志全說，最近古董車商的電話接不完，打來就說要收購這輛車，讓他一頭霧水，也傻眼困惑好幾天，直到現在才知是有人在臉書分享這輛車的訊息，才會引發古董車商的注意，只不過這輛車早就困在山區幾十年，根本運不出來，因此也只能婉拒了。

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