埔里近郊螢火蟲大爆發 民眾驚歎：置身銀河中

南投縣埔里鎮近郊的廣成里山區，最近螢火蟲大爆發。（陳琪元授權提供）

2021/04/03 09:26

〔記者佟振國／南投報導〕每年4月起進入觀賞螢火蟲的季節，但南投縣除了現有的4大賞螢區域，仍有賞螢秘境值得探尋，位在埔里鎮近郊的廣成里覺靈寺後方山區，因生態復育有成，螢火蟲族群數量增加，今年更是大爆發，才4月初，夜晚的山林間宛如繁星點點，讓前往觀賞、拍攝的民眾與攝影玩家驚歎彷彿置身銀河中。

一年一度的賞螢季節來臨，南投縣也有多個賞螢據點，縣府也規劃日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及國姓鄉北港溪流域等4大區域，橫跨縣內的7個鄉鎮，因山區海拔高度不同，螢火蟲出現的時間從4月到7月。

南投縣除了這4大賞螢熱區，也有賞螢秘境值得探尋，埔里攝影玩家陳琪元最近則在埔里鎮廣成里覺靈寺後方山區，即在遇見東平莊園露營區附近，見證螢火蟲大爆發的美景，也用相機記錄這樣的盛況。

陳琪元說，不小心發現了這麼一大片的幽瑟淨土，星光點點滿山遍野的飛舞，真的太美了，而且距離市區僅10多分鐘的車程，就能看到宛如置身浩瀚銀河的美景，真的太幸福了。

但是也得提醒民眾螢火蟲生態復育不易，千萬不要用手抓，也不使用閃光燈照相，不使用手電筒（或在手電筒前加裝紅色玻璃紙），也不要穿戴會發光的配備，避免干擾螢火蟲繁衍，穿著長褲與長袖上衣及噴防蚊液，避免被蚊蟲叮咬，若要進入私人園區，也得經由地主同意，不亂丟垃圾與破壞環境或作物，當個有素質的賞螢人。

4月初，當天色轉暗，螢火蟲也開始在山林間現蹤。（陳琪元授權提供）

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