為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    埔里近郊螢火蟲大爆發 民眾驚歎：置身銀河中

    南投縣埔里鎮近郊的廣成里山區，最近螢火蟲大爆發。（陳琪元授權提供）

    南投縣埔里鎮近郊的廣成里山區，最近螢火蟲大爆發。（陳琪元授權提供）

    2021/04/03 09:26

    〔記者佟振國／南投報導〕每年4月起進入觀賞螢火蟲的季節，但南投縣除了現有的4大賞螢區域，仍有賞螢秘境值得探尋，位在埔里鎮近郊的廣成里覺靈寺後方山區，因生態復育有成，螢火蟲族群數量增加，今年更是大爆發，才4月初，夜晚的山林間宛如繁星點點，讓前往觀賞、拍攝的民眾與攝影玩家驚歎彷彿置身銀河中。

    一年一度的賞螢季節來臨，南投縣也有多個賞螢據點，縣府也規劃日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及國姓鄉北港溪流域等4大區域，橫跨縣內的7個鄉鎮，因山區海拔高度不同，螢火蟲出現的時間從4月到7月。

    南投縣除了這4大賞螢熱區，也有賞螢秘境值得探尋，埔里攝影玩家陳琪元最近則在埔里鎮廣成里覺靈寺後方山區，即在遇見東平莊園露營區附近，見證螢火蟲大爆發的美景，也用相機記錄這樣的盛況。

    陳琪元說，不小心發現了這麼一大片的幽瑟淨土，星光點點滿山遍野的飛舞，真的太美了，而且距離市區僅10多分鐘的車程，就能看到宛如置身浩瀚銀河的美景，真的太幸福了。

    但是也得提醒民眾螢火蟲生態復育不易，千萬不要用手抓，也不使用閃光燈照相，不使用手電筒（或在手電筒前加裝紅色玻璃紙），也不要穿戴會發光的配備，避免干擾螢火蟲繁衍，穿著長褲與長袖上衣及噴防蚊液，避免被蚊蟲叮咬，若要進入私人園區，也得經由地主同意，不亂丟垃圾與破壞環境或作物，當個有素質的賞螢人。

    4月初，當天色轉暗，螢火蟲也開始在山林間現蹤。（陳琪元授權提供）

    4月初，當天色轉暗，螢火蟲也開始在山林間現蹤。（陳琪元授權提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    螢火蟲來了！東眼山推出夜宿賞螢 6日開放報名
    2021/04/01 21:24

    螢火蟲來了！東眼山推出夜宿賞螢 6日開放報名
    北市虎山步道4月中賞螢 51盞路燈晚開
    2021/04/01 11:45

    北市虎山步道4月中賞螢 51盞路燈晚開

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    來看火金姑哦～南投縣賞螢季4月2日展開 將持續到7月
    2021/03/29 19:34

    來看火金姑哦～南投縣賞螢季4月2日展開 將持續到7月
    高雄那瑪夏賞螢季4/2登場！ 春假上山爭睹螢光魅力
    2021/03/28 19:23

    高雄那瑪夏賞螢季4/2登場！ 春假上山爭睹螢光魅力
    南投縣今日熱門
    怕網路謠言「武嶺塞爆」再衝擊清明連假觀光 仁愛警方有對策
    2021/03/28 15:28

    怕網路謠言「武嶺塞爆」再衝擊清明連假觀光 仁愛警方有對策

    嫖完冒充警察再硬上 渣男被判刑3年2月
    2021/03/27 18:03

    嫖完冒充警察再硬上 渣男被判刑3年2月

    竹山又見濫倒 鎖定特定對象調查
    2021/03/28 05:30

    竹山又見濫倒 鎖定特定對象調查

    日月潭水位再降 漁民發起清垃圾
    2021/03/28 05:30

    日月潭水位再降 漁民發起清垃圾

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播