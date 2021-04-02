鼻酸！南投小五生上漁獵課溺斃 爸媽淚崩：只要他回來

南投縣仁愛鄉余姓學童昨天參加學校的傳統文化漁獵課程，不幸溺斃濁水溪上游深潭。（民眾提供）

2021/04/02 16:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉國小5年級余姓學童，昨天下午參加學校的傳統文化漁獵課程，不幸滑落深潭溺斃，檢警今天相驗，雙親哭紅雙眼，無法接受活潑開朗孩子昨天一早還開心去上學，下午再見到時已成冰冷遺體，他們什麼都不要，只要孩子能回來！

該校的民族實驗課程計有15項主題，傳統漁獵是其中1項，5年級總計要上9堂課，昨天是第5堂，任課教師、導師、文化指導員及外聘的漁獵老師，下午2點多帶領10名學童到鄰近的濁水溪上游溪床校外教學，學童在岸邊觀摩老師示範傳統獵魚方式，沒有下水，僅在岸邊撿拾之後升火烤魚所需的木材。

但余姓男童與另1名同學則是跑到較上方的區域撿木材，陳姓任課教師發現要找人回來，結果看到1人在水中掙扎，要靠近救人也險些滑落，趕緊找岸邊的木頭將男童拉上岸，但余童已不見蹤影，其他3位老師聞訊趕到，文化指導員與漁獵老師也下水尋找並通報消防隊，潭水最深逾3公尺，潭底也有厚厚淤泥，一經攪動混濁影響視線，更易使人受困，下午4點多男童被消防隊員救起，距離落水已逾1小時，送醫途中消防隊員不斷施以CPR與到院搶救，但仍告不治。

男童家中排行老三，上有兄姊，還有1個出生5個多月的妹妹，父親務農、母親家管，一家六口經濟並不寬裕，校方今早先前往致贈慰問金，也將協助申辦相關保險理賠。

雙親則是哭紅雙眼，無法接受昨天一早孩子還開心去上學，從此天人永隔，爸爸難過說「我們什麼錢都不要，只要孩子能夠回來，這件事誰該負責？」媽媽更數度淚崩質疑「不是只做個陷阱？為什麼要讓孩去撿木頭？還要下水？」余童的大伯也不滿現場有4位老師，為什麼會讓2個孩子走到那麼危險的地方。

陳姓任課教師則是雙手合十，泣不成聲，強調一再叮嚀同學不要靠近水潭，孩子也都在視線範圍內，發現2個孩子沒跟上，立即回頭找人，遺憾仍晚了一步。

縣府教育處表示，已通令各校在辦理校外教學課程時要全面檢視安全性，以及了解各項課程是否做妥善的安全評估，至於校方的原住民實驗教育文化漁獵課程則是暫時停辦。

校方今天前往男童家慰問，致贈慰問金，男童雙親十分難過，他們只要孩子能回來。（記者佟振國攝）

面對男童家屬的質疑、指責，陳姓任課教師（右）數度雙手合十，泣不成聲。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法